VG Hermsdorf koordiniert Notversorgung

Wie die Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf informiert, besteht ab sofort die Möglichkeit, auf der Internetseite der VG Hermsdorf www.vg-hermsdorf.de unter „Corona-Krise – Die VG hilft“ aktuelle Informationen abzurufen. Besonders wird auf Lieferangebote der regionalen Gewerbetreibenden verwiesen.

Die aufgeführten Anbieter aus der Gastronomie, der Landfleischerei Mörsdorf (Fleisch und Wurstwaren), der Buchhandlung oder auch der Floristik liefern Bestellungen aus. Für die Notfallversorgung stehen auch die Bäckerei Nützer aus Hermsdorf (zur Lieferung von Brot und Brötchen) zur Verfügung. Zur Notversorgung mit dringend benötigten Medikamenten können sich Betroffene an die Holzland Apotheke in der Eisenberger Straße, die Kreuz-Apotheke im Waldsiedlungsmarkt oder die Apotheke im Globus wenden, welche mit ihrem Lieferservice die Versorgung unterstützen möchten. Gemeinschaftsvorsitzende Constanze Möbius ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, in dieser außergewöhnlichen Zeit zusammenzustehen und aufeinander zu achten.

Für Menschen, die über keinen Internetzugang verfügen, sollen noch Handzettel gefertigt werden. Bitte melden Sie sich während der Dienstzeiten telefonisch in der VG Hermsdorf unter 036601/57718.