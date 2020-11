Großbockedra. Arbeiten an der Kanalisation: Kein Durchkommen in Großbockedra

Vollsperrung in Großbockedra

In der Zeit von Freitag, 27. November ab 8 Uhr, bis Montag, 30. November, wird die Kreisstraße 115 in der Ortslage Großbockedra im Bereich des Hauses mit der Nummer 56 a für den Gesamtverkehr gesperrt. Grund ist das Verlegen einer Abwasserleitung. Darüber informiert die Pressestelle des Landratsamtes im Saale-Holzland-Kreis.

Während der Bauarbeiten ist Rausdorf nur aus Richtung Stadtroda über Gernewitz erreichbar.

Die Umleitung nach Geisenhain wird ausgeschildert sein. Nach Kahla können Autofahrer über Unterbodnitz und Oberbodnitz fahren.

Da am 27. November an den Schulen ein unterrichtsfreier Tag ist, fährt dann auch kein Linienbus. Am 30. November fährt der Schulbusverkehr wieder planmäßig.

Alle Straßensperrungen im Internet unter: www.saaleholzlandkreis.de