Von alten Glocken, Schlössern und einem 17 Meter langen Bild

Schkölen/Saale-Holzland. Am Sonntag öffnen im Rahmen des „Tages des offenen Denkmals“ viele historische Gebäude und Plätze ihre Pforten. Eine Übersicht für das Saale-Holzland.

Tag des offenen DenkmalsWo es im Saale-Holzland losgeht und welche Einrichtungen ihre Türen öffnenAm kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Alte Häuser, Schlösser, Burgen, Parkanlagen und viele andere historische Denkmäler öffnen für einen Tag ihre Türen und Tore, damit Besucher in ihre verborgensten Winkel und geheimsten Ecken und Türme schauen können. Die Rede ist vom „Tag des offenen Denkmals“, zu dem die „Deutsche Stiftung Denkmalschutz“ bereits seit 1993 aufruft. Teilnehmen können öffentliche Gebäude, aber auch Privatbesitzer, so dass es nicht ganz einfach ist, eine vollständige Übersicht aller geöffneten Häuser und Orte zu geben. „Nicht jeder meldet sich bei uns“, erklärt Martin Hauswald, der für den Saale-Holzland-Kreis bei der Durchführung des Denkmal-Tages unterstützt. Gesichert ist jedoch, dass der Tag des offenen Denkmals im Saale-Holzland in diesem Jahr in Schkölen eröffnet wird, und zwar um 10 Uhr auf der Wasserburg. Passend zum Tages-Thema „Kultur-Spur: ein Fall für den Denkmalschutz“ gibt es im Café auf der Schkölener Wasserburg unter anderem ein 17 Meter langes, gemaltes Wand-Fries zur Stadtgeschichte zu sehen (wir berichteten). Aber auch in vielen anderen Orten des Saale-Holzlandes gibt es eine Menge seltener Gebäude mit ihren ganz eigenen Besonderheiten zu entdecken: Wer einmal in Schkölen ist, kann gleich noch die barocke Stadtkirche besuchen, an der unter anderem ein romanischer Reliefstein mit einem Drehleierspieler an ihrer Nordwestseite zu entdecken ist.

Zschorgula lädt nicht nur zum Denkmaltag, sondern gleich zum ganzen Dorffest ein

Im Schkölener Ortsteil Zschorgula findet zudem ein ganzes Dorffest zum Denkmal-Tag und zum „777 + 5.“ Bestehen des Dorfes statt: Um 10.30 Uhr wird in einem Gottesdienst der Ortskirche in Bildern von den Restaurierungsarbeiten der letzten Jahre erzählt, und eine der ältesten Glocken Thüringens kann besichtigt werden, teilt die Kirchengemeinde mit. In Zschorgula Nummer 5, im ehemaligen Heuboden des Hofes befindet sich das Schulmuseum und die Heimatstube mit Utensilien aus längst vergangenen Zeiten, mit Informationen zu Samuel Heinicke, Naturschützer und Begründer der Gehörlosenpädagogik, und eine Sammlung von Sand aus aller Welt. Auch der örtliche Feuerwehrverein und viele andere Helfer sind vor Ort und bieten ein buntes Programm und Kulinarisches für die Besucher an.

Von Hummelshainer Jagdschloss bis zu „Brehms Tierwelt“

In Eisenberg warten die Schlosskirche und das Schloss Christiansburg auf interessierte Gäste. Das Hotel „Mohrenbrunnen“ öffnet zum ersten Mal seinen Fachwerkhof aus dem 17. Jahrhundert, informiert über 21 Jahre Sanierungsarbeiten und bietet den Gästen Kaffee und Kuchen im frühneuzeitlichen Ambiente. Nahe Eisenberg öffnet der historische Park Friedrichstanneck seine Pforten, wo die Besucher ein Teehäuschen aus dem 17. Jahrhundert und das Schloss als „Lost Place“ betrachten können. Weiter südlich im Landkreis zeigt der Förderverein des imposanten Hummelshainer Neuen Schlosses, welche Sanierungsarbeiten seit der Übernahme des alten Gemäuers durch den Verein und mit finanzieller Unterstützung des Landes Thüringen durchgeführt wurden. Etwas abseits der großen Straßen lädt die Gedenkstätte „Brehms Tierwelt“ in Renthendorf bei Stadtroda interessierte Besucher ein, sich auf eine Reise in das 19. Jahrhundert und zu den Tierforschern Ludwig und Alfred Edmund Brehm zu begeben. Das berühmte Nachschlagewerk „Brehms Tierleben“, zu dem es zahlreiche Zusatz-Veröffentlichungen gibt, wird bis heute aufgelegt und zählt bis heute zu den bekanntesten Tier-Nachschlagewerken. Neben all diesen Orten gibt es viele weitere Denkmäler, historische Gebäude und Plätze im Saale-Holzland, die am kommenden Sonntag entdeckt und in manchen Fällen auch wiederbelebt werden wollen.

Übersicht aller gemeldeten offen Denkmäler im Saale-Holzland

Schkölen: Wasserburg, evangelische Stadtkirche

Zschorgula: Hof Nr. 5

Eisenberg: Schlosskirche und Schloss Christiansburg, Hotel „Mohrenbrunnen“

Friedrichstanneck: Historischer Park mit Teehäuschen

Hummelshain: Neues Schloss

Renthendorf: Gedenkstätte „Brehms Tierwelt“

Tröbnitz: historischer Pfarrhof

Kahla: Kirche „St. Margarethen“

Frauenprießnitz: Klosterkirche „St. Mauritius“

Camburg: historischer Bahnhof von 1874

Döbritschen: Wasserkraftwerk

Orlamünde: Stadtkirche „St. Marien“ und „Kemenate Orlamünde“ (einziges erhaltenes Gebäude der Burganlage aus dem 11./12. Jahrhundert)