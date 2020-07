Vor der Schatzsuche in Schlöben erst App herunterladen

Wie Gemeindepädagogin Almut Elsässer informiert, ist leider der Zugang zu den beiden Schatzsuche-Touren, so wie im OTZ-Artikel vom Sonnabend, 25. Juli, beschrieben, nicht über alle mobilen Endgeräte möglich. Für die Action-Bound-Touren, eine interaktive Schatzsuche für die ganze Familie, muss zuerst die kostenlose App „Action-Bound“ heruntergeladen werden. Erst dann kann mit der App der QR-Code eingescannt werden. Den QR-Code findet man auf der Internetseite www.kirchgemeinde-schoengleina.de.

Die Tour 1 mit dem Titel „Josef, lass das Träumen sein“, beginnt in Hermsdorf am Parkplatz Vereinshaus. „Hier muss man darauf achten, dass man unbedingt die Beethovenstraße ins Navi eingibt“, so die Gemeindepädagogin.

Bei dieser Tour werde Josef nach Ägypten gefolgt, und es gebe unter anderem ein Arabischen-Sprachkurs. An verschiedenen Punkten sind Schätze versteckt. „Kantor Every Zabel hat einen Liedruf zu Josef komponiert, den am Ende wirklich jeder können sollte“, ergänzt sie.

Die zweite Tour startet in Schlöben vor der Kirche und lautet „Geh, Abraham geh“. Unter anderem sei ein Lachturnier und ein Quiz enthalten. Auch auf dieser Tour gibt es ein Lied. „Am Ende ist ein Schatz zu finden, wenn die schwierigen Rätsel gelöst sind“, erläutert sie.