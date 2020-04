Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorerst kein Maibaumsetzen im Saale-Holzland-Kreis

Das Maibaumsetzen ist vielerorts im Saale-Holzland-Kreis der Jahreshöhepunkt und gleichzeitig Haupteinnahmequelle der Vereine, um das restliche Jahr zu finanzieren. Aufgrund der Corona-Pandemie appelliert Landrat Andreas Heller (CDU) jedoch an die Vernunft aller Mitglieder der einzelnen Vereine und betont, dass die Traditions-Veranstaltungen gemäß der derzeitigen Corona-Regelungen des Landes Thüringen nicht stattfinden dürfen.

Solange sich die Vereine daran halten, wolle der Landkreis davon absehen, noch eine eigene einheitliche Verfügung zu erlassen. Darüber informierte Hermsdorfs Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) in seiner Funktion als einer von drei Beigeordneten des Landrates. In einem Telefongespräch am 8. April mit Hofmann und den Beigeordneten Johann Waschnewski (CDU) und Stephan Tiesler (CDU) habe der Landrat den derzeitigen Umgang mit dem Maibaumsetzen im Kreis thematisiert.

Maibaum in Hermsdorf wird eventuell am 8. August 2020 gesetzt

In Hermsdorf war das Setzen des Maibaums am 15. Mai 2020 geplant. „Dieser Termin ist abgesagt. Zum jetzigen Zeitpunkt wollen wir die Veranstaltung am 8. August nachholen“, sagt Benny Hofmann. Wird in Hermsdorf üblicherweise zu einem Festwochenende eingeladen, so soll das nachgeholte Maibaumsetzen mit einem verkürzten Programm nun voraussichtlich an nur einem Tag stattfinden. „Es ist uns aber wichtig, die Tradition fortleben zu lassen, wenn es möglich ist.“