Waldbad bekommt neue Sanitäranlagen

Für die Mitglieder des Fördervereins „Waldbad Herzog Ernst“ kann es derzeit nicht besser laufen. Für das Jahr 2019 verzeichnete man mit 25.000 Besuchern einen neuen Rekord, Ende Januar dieses Jahres wurde man überraschend als erster Verein aus dem Saale-Holzland in Jena mit dem Vereinspreis von Züblin und der Redaktionen OTZ und TLZ geehrt und schließlich blickt man in 2020 auf ein Jahr der Großinvestitionen im Waldbad.

Dass die Wolfersdorfer mit dem Vereinspreis geehrt wurden, liegt unter anderem auch an den Investitionen, die jetzt in Angriff genommen werden sollen. So will man im März für 12.000 Euro eine Photovoltaik-Anlage installieren lassen und die Technik mit eigenem Strom betreiben.

Weiterhin soll die Steuerung der Umwälzpumpen so verändert werden, dass diese nur bei Bedarf aktiv werden. „Das passiert über einen Frequenzumwandler“, erklärt Vereinsmitglied Veiko Hanf, der unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Und dann wäre da noch das Projekt von Jenaer Schülern, die eine Technologie entwickeln wollen, mit der man die Wasseroberfläche der Badebecken von Schmutz befreien kann. „Diese Innovationen hat die Jury offenbar stark beeindruckt“, freut sich Vereinsvorsitzender Wolfgang Priebs.

Was man mit den 2000 Euro, die man zur Preisverleihung in Jena überreicht bekam, künftig anstellen wird, ist derzeit noch unklar. „Darüber muss noch diskutiert werden“, sagt Priebs. Ginge es nach Veiko Hanf und ihm, so würde das Geld für das Schülerprojekt sowie für die Auskleidung des Beckenbodens im Bereich der Wasserrutschen verwendet. „Der Betonboden ist hart, es wäre schön, wenn wir hier die Gefahr von Verletzungen weitgehend ausschließen könnten.“

Derzeit liegt aber der Fokus auf der Erneuerung des Sanitärbereiches im Bad. 75.000 Euro hat man für das Projekt über die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland bekommen, weitere 25.000 Euro stellt die Gemeinde Trockenborn-Wolfersdorf als Eigentümerin des Waldbades zur Verfügung. Ziel ist es, in das Gebäude fünf zeitgemäße WCs sowie zwei Duschen einzubauen. Zudem soll das Gebäude ertüchtigt und in einen ansehnlichen Zustand versetzt werden.

Priebs kündigte an, dass die derzeit 78 Mitglieder des Fördervereins viel über Eigenleistungen dazu beitragen wollen, dass sich die Kosten in einem überschaubaren Rahmen halten. Zudem habe man auch Sponsoren, die bei den Arbeiten behilflich sein werden. „Ich schätze, dass wir Eigenleistungen im Wert von 10- bis 15.000 Euro erbringen werden.“ Man habe bereits eine Arbeitsgruppe gebildet. „Das Schönste für mich ist, dass wir die in der Satzung des Vereins verankerten Ziele erreicht haben.“