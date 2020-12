Waldkliniken Eisenberg starten mit Impfung der Mitarbeiter

Eisenberg. Am 30. Dezember startete die Impfkampagne für die Mitarbeiter der Waldkliniken Eisenberg. Pünktlich um 8 Uhr haben die Waldkliniken mit der freiwilligen Impfung in den Verwaltungsräumen der Klinik begonnen, wie das Unternehmen mitteilt.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit 1200 Impfdosen jetzt innerhalb weniger Tage alle Mitarbeiter impfen und so unsere Patienten noch besser schützen können“, so Geschäftsführer David-Ruben Thies. „Und ich freue mich, dass so viele diese Chance nutzen. So endet dieses bewegte und bewegende Jahr mit einem starken Zeichen der Zuversicht für uns.“

Da dem kommunalen Krankenhaus in Eisenberg ausreichend Impfdosen zur Verfügung gestellt wurden, konnten sich vom Start weg Mitarbeiter aus allen Bereichen (Medizin, Pflege, Verwaltung, Service et cetera) impfen lassen.

Impfung aller Mitarbeiter innerhalb von vier Tagen möglich

Leiter der internen Impfkampagne ist der Ärztliche Direktor der Waldkliniken Eisenberg, Georg Matziolis: Wir haben schnell und mit Freiwilligen ein internes Impfzentrum im Haus aufgebaut, das für alle gut erreichbar ist und unsere Mitarbeiter sehr zeitnah über diese Möglichkeit informiert. Diese können nach unbürokratischer interner Anmeldung zum Impfen kommen –also dann, wenn es in ihren Zeitplan passt.“

Theoretisch könnten durch Einsatz und Flexibilität des Teams alle Mitarbeiter innerhalb von drei bis vier Tagen geimpft werden – ebenso wie bei der notwendigen zweiten Impfung 21 Tage später. Bereits in der zweiten Januar-Hälfte könnte damit ein umfassender Impfschutz für die Waldkliniken Eisenberg und ihre Mitarbeiter bestehen, heißt es in der Mitteilung weiter.