Walter Rosenkranz kandidiert als Ortsteilbürgermeister

Walter Rosenkranz am Dorfteich in Bollberg. Der 68-Jährige kritisiert, dass der Teich „bis zur Hälfte mit Binsen“ zugewachsen ist.

Der 68-jährige Walter Rosenkranz (CDU) aus Bollberg stellt sich als einziger Bewerber der Ortsteilbürgermeisterwahl am 27. September 2020 in Bollberg. Den Wahlvorschlag hatte der Wahlausschuss der Stadt Stadtroda auf seiner Sitzung am 25. August als gültig zugelassen. Das bestätigte gestern die stellvertretende Wahlleiterin Karola Zipfel. In einer Sonderausgabe des Amtsblattes, die nur an die Haushalte in Bollberg verteilt werden soll, wird der Wahlvorschlag jetzt öffentlich bekanntgegeben.