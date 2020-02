Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderschäfer protestiert weiter

Sie verstehen sich als „Stachel im Fleisch“ und demonstrieren weiter gegen das angebliche „Strohmann-Geschäft“ und Behördenwillkür in Bad Klosterlausnitz: Nachdem der derzeit in Polen lebende Wanderschäfer Martin Klemm sowie Dietmar Schmidt aus Bad Klosterlausnitz bereits vor einigen Tagen vor dem Bad Klosterlausnitzer Rathaus öffentlich mit bitterböser Satire auf den vermeintlich nicht sauber abgelaufenen Verkauf einer Immobilie in der Kurgemeinde aufmerksam gemacht hatten, organisierten sie vor dem Bürgeler Schützenhaus eine Versammlung unter dem Motto „Dienstag der Demokratie - Wir sind mehr, denn der SHK ist bunt!“.

Ziel der Versammlung, die allerdings bei der Bevölkerung und auch bei den Faschingsgästen nahezu auf keine Resonanz stieß, war es, die kommunalpolitische Prominenz, die zu Fastnacht zur Veranstaltung „Stars und Luftnummern“ des Bürgeler Faschingsclub e.V. eingeladen worden war, auf das vermeintliche Strohmann-Geschäft in Bad Klosterlausnitz aufmerksam zu machen. Das Ordnungsamt des Landratsamtes Saale-Holzland, das nach der Anmeldung der Versammlung angewiesen hatte, dass die Organisatoren in unmittelbare Nähe eines Glas-Recyclingplatzes und damit weit ab von den Faschingsgästen ihre Versammlung durchführen, musste nach einer Anordnung des Verwaltungsgerichtes Gera einen Abhilfebescheid erlassen, der es Klemm und Schmidt ermöglichte, nah an der Besucherschar ihre Protestaktion abzuhalten. Die Versammlung wurde nach Angaben der Veranstalter von acht Polizisten abgesichert. Zudem erteilte der Faschingsclub Klemm und Schmidt ein Hausverbot. Beide hatten sich im Vorfeld Karten für die Veranstaltung gekauft. Allerdings gab der Verein nach Angaben von Klemm den beiden Protestierern das Geld für die erworbenen Karten zurück.