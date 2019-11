Trotz wenig Geld in der Stadtkasse sollen auch im kommenden Jahr Baumaßnahmen in Stadtroda durchgeführt werden. Zur Einwohnerversammlung der Stadt am 19. November stellte Claudia Thieß vom städtischen Bauamt den Anwesenden die Vorhaben kurz vor.





Flächennutzungsplan:

Die Fortführung des Flächennutzungsplanes der Stadt, der Grundlage für viele Bebauungspläne ist, sei für Stadtroda auch 2020 die Basis, um städtebauliche Entwicklungen vorantreiben zu können, sagte Thieß. Als Beispiel nannte sie das Gewerbegebiet am Bahnhof in Stadtroda, dem sich die Stadt künftig mehr widmen wolle.



2020 soll der Töpferberg im 2. Bauabschnitt auf einer Länge von 150 Metern ausgebaut werden. Foto: Ute Flamich



Ausbau des Töpferberges:

2020 soll der Töpferberg im 2. Bauabschnitt auf einer Länge von 150 Metern ausgebaut werden. Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Bauausführung sei durch die eng aneinander stehenden Gebäude sehr schwierig, sagte Thieß. Bürgermeister Klaus Hempel ergänzte, dass neben den Wasser- und Abwasserleitungen auch Gas- und Stromleitungen neu verlegt werden müssten. „Der Bauaufwand ist dort sehr hoch, weil dort keine Stemmarbeiten durchgeführt werden können. Diese würden Risse an Nachbargebäuden verursachen“, sagte Hempel. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich Thieß zufolge auf geschätzte 200.000 Euro. Die Stadt werde dafür Mittel aus der Städtebauförderung erhalten. Bei dem Ausbau handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der Stadt, der Stadtwerke Stadtroda und des Zweckverbandes zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland (ZWA). Hempel bemerkte noch, dass es sein könne, dass sich diese Bauarbeiten noch einmal verzögern. Denn noch sei nicht ganz sicher, „wo man mit den Kosten“ tatsächlich rauskomme.





Ausbau der Kreisstraße 102 Richtung Bollberg:

Die Kreisstraße 102, die am Gewerbegebiet in Bollberg entlangführt, soll auf einer Länge von 600 Metern ausgebaut werden. In Absprache mit dem Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises haben sich, Claudia Thieß zufolge, Kreis und Stadt geeinigt, dass „die Gelder“ für den Ausbau noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen, um dann 2020 bauen zu können. Grund für den Ausbau sei, dass das neu gebaute, zweite Regenrückhaltebecken im Industrie- und Gewerbegebiet Bollberg zu nah an die Straße gesetzt wurde. „Das ist uns im ersten Bebauungsplan auch so genehmigt worden. Doch dann hat man festgestellt, dass das Becken doch zu nah an der Straße steht“, sagte Thieß. Zu diesem Zeitpunkt habe es nicht mehr versetzt werden können. Zudem soll die Kreisstraße 102 zur Gemeindestraße abgestuft werden. Dieses Prozedere dauere etwa zwei Jahre. „Da gibt es mit dem Landratsamt auch noch einige Dinge zu klären“, sagte sie.



Ausbau der Heinrich-Heine-Straße plus Teilabschnitt Goetheweg:

Eigentlich sei der Ausbau der Heinrich-Heine-Straße für 2020 vorgesehen gewesen, sagte Claudia Thieß. Allerdings verlange der ZWA, dass zuerst noch der Goetheweg 18 bis 20 ausgebaut werde. Danach sei der ZWA bereit, die Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt auf einer Länge von etwa 370 Metern in der Heinrich-Heine-Straße zu beginnen. Die Bauleistungen sollen im November 2020 ausgeschrieben, 2021 soll gebaut werden.



Die Ortsdurchfahrt Quirla soll 2021/2022 ausgebaut werden. Foto: Jens Henning



Ausbau der Ortsdurchfahrt Quirla:

Gemeinsam mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Ost, und dem ZWA will die Stadt Stadtroda 2020 den Ausbau der Ortsdurchfahrt Quirla planen. Die Ausschreibung der Bauleistungen soll im November 2020 erfolgen, gebaut werden soll von 2021 bis 2022. Es habe bereits mehrere Abstimmungstermine zwischen den einzelnen Beteiligten gegeben. Bürgermeister Klaus Hempel betonte klar und deutlich, dass sich Quirla einen Straßenausbau in dieser Größenordnung in den kommenden zehn Jahren „sehr wahrscheinlich“ nicht hätte leisten können. „Das ist nur möglich, weil sie sich nach Stadtroda haben eingemeinden lassen.“ Anlass für seine Worte sind die Diskussionen um die Sinnhaftigkeit der Eingemeindung, sagte Hempel. Viele Unkenrufe habe er gehört, so auch, dass zwei Arme nicht dadurch reich werden, dass sie sich zusammenschließen. Das sei ja grundsätzlich richtig, sagte der Bürgermeister. Trotz allem sei das Haushaltsvolumen der Stadt Stadtroda größer als das der kleinen Kommune Quirla.

Erweiterung Kindertagesstätte „Zwergenhügel“:

Weil bis heute keine Baugenehmigung vorliege, müsse die Erweiterung der Kindertagesstätte „Zwergenhügel“ in Quirla auf das nächste Jahr verschoben werden, sagte Thieß. Eigentlich sollte in diesem Jahr in Holzständerbauweise ein Gruppenraum auf einen Teil des bestehenden Gebäudes gebaut werden. Dafür seien auch bereits Fördermittel von 90 Prozent bereitgestellt worden. Es sei nun beantragt worden, die Fördermittel auf das kommende Jahr zu verschieben, um anbauen zu können. „Wir brauchen die Kita-Plätze“, betonte Thieß.





Unterstellhalle Bauhof:

2020 soll auf dem Gelände des städtischen Bauhofes eine Unterstellhalle neu gebaut werden. Noch in diesem Jahr soll dafür der Bauantrag gestellt werden. Die Finanzierung des kleinen Neubaus erfolge über den Etat des Bauhofes.

Im hinteren Bereich des ehemaligen Weiherbades wurde der Gondelteich von Schlamm und Sedimenten beräumt und wieder eine kleine Insel angelegt. Foto: Frank Kalla

Zur Einwohnerversammlung informierte Claudia Thieß auch über bereits erfolgte oder derzeit noch laufende Baumaßnahmen. Dazu zählt die Beseitigung von Hochwasserschäden im ehemaligen Weiherbad, die mit 100 Prozent Landesmitteln gefördert worden ist. Die Arbeiten am einstigen Weiherbad sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Auch im Nossengraben in Dorna konnten im Juni dieses Jahres Maßnahmen zur Beseitigung von Hochwasserschäden beendet werden, ebenso in der Weiherstraße 20 in Stadtroda. Allerdings konnte in Stadtroda der Abtransport der Baumassen noch nicht geregelt werden.

Was Tiefbauarbeiten angehe, konnte im 2. Bauabschnitt das Areal um den Gernewitzer Dorfplatz neu gestaltet werden. Zudem ist auf einer Länge von 140 Metern der Radweg zwischen Hainbücht und der Landesstraße 1077 verbunden worden. In der Kreuzstraße in Stadtroda hat der ZWA damit begonnen, Trinkwasser- und Abwasserleitungen zu erneuern. Die Stadt habe sich mit der Erneuerung von fünf Straßeneinläufen beteiligt. Im Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Ebenfalls im Dezember beendet sein sollen die Arbeiten am Neubau des zweiten Regenrückhaltebeckens im Industrie- und Gewerbepark Bollberg.

Zu in diesem Jahr erfolgten Hochbaumaßnahmen zählte Thieß den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten der Stadtrodaer Wohnungsbaugesellschaft, den Abbruch der Gebäude in der Klosterstraße 9 und 11 sowie diverse Fassadensanierungen in Stadtroda auf.