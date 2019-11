Stadtroda. Stadtrodas Weihnachtsbaum ist aufgestellt. Am Montag nach dem Totensonntag wird noch die Beleuchtung angebracht.

Waschechter Rod’scher steht auf Stadtrodas Amtsplatz

Er ist ein waschechter Rod’scher! Der Weihnachtsbaum der Stadt, der seit gestern Vormittag zwischen parkenden Autos mitten auf dem Amtsplatz thront, ist vor 20 Jahren im Homberger Ring in die Erde gesetzt worden.

„Wir haben ihn damals gepflanzt, um einen Weihnachtsbaum im Garten zu haben“, sagte Susanne Grunert. Alle Jahre wieder wurde er geschmückt – bis er zu groß geworden ist. Da Blaufichten Flachwurzler sind, der Baum so hoch wie das Haus war und die Familie Bedenken hatte, dass es die Fichte bei starkem Wind oder gar Sturm doch einmal umlegt, musste er dieses Jahr aus dem Garten weichen. „Ich habe ihn allerdings mit Wehmut weggegeben“, sagte Susanne Grunert und informierte, dass trotzdem kein Ersatz gepflanzt werden soll.

Am 25. November wird noch die Beleuchtung an der Blaufichte angebracht

Dass die Fichte der Familie nun der Weihnachtsbaum der Stadt ist, sei eine schöne Sache. „Wir wollten den Baum privat fällen lassen und eigentlich der Feuerwehr geben. Die haben aber selbst erst einen Baum in die Erde gesetzt“, sagte sie. Ihre Nachbarin, die bei der Stadtverwaltung arbeitet, wusste, dass für den Amtsplatz noch ein Weihnachtsbaum gesucht wird – so war es beschlossene Sache.

Gegen 7.15 Uhr am Freitagmorgen waren Mitarbeiter des städtischen Bauhofes vor Ort, um zunächst die unteren Zweige der Fichte zu entfernen. Unterstützung bei Fällung und Transport bekam der Bauhof vom Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben, das Technik und Mitarbeiter zur Verfügung stellte. Kurz nach 8 Uhr verließen die fünf Arbeiter den Homberger Ring, um in die Altstadt zu fahren. Auch dort lief beim Aufstellen des Baumes auf dem Amtsplatz alles glatt, wie Bauhofchef Ulf Mittelhäußer sagte. Bereits vor 9 Uhr stand „der Rod’sche“ an seinem neuen Platz.

Am Montag, 25. November, soll noch die Beleuchtung mit Hilfe eines Hubsteigers an Stadtrodas Weihnachtsbaum angebracht werden.