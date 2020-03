Ab dieser Kurve, in welcher der Asphalt aufhört, und direkt bis zur Weihertalmühle soll der Weg in der 14. Kalenderwoche saniert werden.

Weg zur Weihertalmühle soll Ende März saniert werden

Ein Teil des Weges, der ins Weihertal zur Weihertalmühle führt, soll ab dem 30. März saniert werden. „Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie dann noch arbeiten dürfen“, sagte gestern Willi Wilde, Bauleiter der Strabag AG Gruppe Hermsdorf.

Mit Asphaltgranulat soll der Weg ins Weihertal saniert werden. Foto: Ute Flamich

Saniert wird der Weg von der Kurve aus – in welcher der Asphalt aus Richtung Quirla kommend aufhört – bis zur Mühle. Etwa eine Woche soll es dauern, bis das zirka 500 Meter lange Stück Weg auf Vordermann gebracht ist. „Wir verbauen dort Asphaltgranulat. Das lässt sich ziemlich gut festfahren, ohne dass heißer Asphalt aufgebracht werden muss. Das erspart auch Kosten.“ Mit der Sanierung dürfte das stete Auffüllen der Schlaglöcher ein Ende haben. Vor allem bei und nach Regen war das letzte Stück Straße bis zur Weihertalmühle matschig, Löcher wurden immer wieder ausgespült – und immer wieder ausgebessert.

Weg zum „Zwergenhügel“ und Teilstücke zweier Feldwege bei Bollberg sollen ebenfalls saniert werden

Die Sanierung des Stück Weges zur Weihertalmühle ist Teil einer Gesamtbaumaßnahme, sagt der Bauleiter. Demnach soll auch der Weg zum Awo-Kindergarten „Zwergenhügel“ in der 15. Kalenderwoche saniert werden. „Dort wird dann kein Asphaltgranulat, sondern normales Schottermaterial verwendet.“ Ebenfalls in der 15. Kalenderwoche sind kleinere Baumaßnahmen an zwei Feldwegen bei Bollberg geplant.

Zu den Kosten wollte sich Willi Wilde nicht äußern. Auch aus dem Bauamt der Stadtverwaltung Stadtroda gab es keine Auskunft. Bei den Baumaßnahmen handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Stadtroda und der Strabag AG Gruppe Hermsdorf.