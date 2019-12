Frau Holle und Knecht Ruprecht sorgten auch im vergangenen Jahr mit ihrer Anwesenheit für ein märchenhaftes „Weihnachten im Fackelschein“. Am 16. Dezember wird wieder zur Veranstaltung in das Alt-Meusebacher Mittelalterdorf eingeladen.

Alt-Meusebach. Das weihnachtliche Treiben im Alt-Meusebacher Mittelalterdorf am dritten Advent ist inzwischen zur schönen Tradition geworden.

„Weihnachten im Fackelschein“ im Mittelalterdorf Meusebach

Das weihnachtliche Treiben im Alt-Meusebacher Mittelalterdorf am dritten Advent ist inzwischen zur schönen Tradition geworden. Wenn der Fackelschein das Mittelalterdorf erhellt, Glühweinduft zwischen Bühne und Puppentheater liegt, die frisch gebackenen Waffeln zum Renner werden und sich ab 15 Uhr zahlreiche Märchenfiguren im Mittelalterdorf tummeln, wissen die Besucher: „Es ist so weit“.

Der zaubernde Knecht Ruprecht hat sich gemeinsam mit Frau Holle angekündigt, um die weihnachtlichen Vorbereitungen zu unterstützen. Frau Holle bringt ihre Puppen mit und erfreut die Kinder mit einer kleinen Theateraufführung. Besonders der Kasper soll schon permanent am Koffer klopfen, um die neuesten Geschichten erzählen zu können. Die Waldfee soll in den vergangenen Tagen sogar im Mittelalterdorf gesehen worden sein. Sie berichtet dem Weihnachtsmann fortlaufend von den guten und den weniger guten Taten der Kinder. So erzählt sie zum Beispiel, dass die Jungen und Mädchen der Musikschule Fröhlich fleißig geübt haben, um zur Veranstaltung weihnachtliche Weisen auf der Bühne darzubieten.

Märchenfiguren wollen verhindern, dass der Grinch das Fest stört

Zwischendurch kann ein Blick in die Weihnachtsmann-Werkstatt riskiert werden, die Tür ist geöffnet. Das Reitpony Fips scharrt schon ungeduldig mit den Hufen, um mit den Kindern eine Reitrunde zu absolvieren.

Erwartungsgemäß ist auch in diesem Jahr wieder der Grinch mit von der Partie. Ihm soll dem Vernehmen nach noch immer der Schalk im Nacken sitzen. Ganz bestimmt sucht er wieder nach einer Möglichkeit, wie er das Weihnachtsfest stören kann. Doch dieses Vorhaben werden ihm die zahlreichen Märchenfiguren auch in diesem Jahr wieder gehörig austreiben. Ist das erledigt, werden die letzten Wunschzettel geschrieben. An Heliumballons befestigt werden sie dann gen Himmelspforten geschickt.

Natürlich ist auch an die Unterhaltung der großen Besucher gedacht. Die „Rod‘schen Möhrenschaber“ sorgen für musikalische Ablenkung und letztlich auch für den Ausklang des gemütlichen Nachmittages.

15. Dezember, 15 Uhr: „Weihnachten im Fackelschein“ im Mittelalterdorf Alt-Meusebach