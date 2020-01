Weihnachten ist in Schlöben noch nicht vorbei

Einen Hauch von Weihnachten möchte der Schlöbener Kirchenchor seinen Gästen an diesem Sonntag in der Schlöbener Dorfkirche vermitteln. „Über die Adventszeit und zwischen den Feiertagen finden ganz viele Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Danach ist plötzlich Ruhe, obwohl die Weihnachtszeit eigentlich bis Anfang Februar geht. Deshalb möchte unser Chor, den es seit vielen Jahren gibt, interessierte Zuhörer mit einem Weihnachtskonzert aus aller Welt verwöhnen“, erklärt Chorleiterin Almut Elsässer.

Musikalische Reise

Neben klassischem Liedgut aus Deutschland - man möchte viel in der Heimat bleiben -, will der Chor auch einen kleinen musikalischen Ausflug nach Russland, Amerika und Böhmen unternehmen. „Das Besondere an unserem dreistimmigen Chor ist, dass wir die Zuschauer auf unseren Reisen immer versuchen mitzunehmen“, erklärt Elsässer, die vor vielen Jahren die Leitung des gut 20 Mitglieder zählenden Chores übernommen hat. Mitnehmen, das heißt, dass die Besucher angehalten sind, bei Liedern wie „Leise rieselt der Schnee“ oder anderen bekannten Melodien mitzusingen. „Wer vorbei kommt, wird erfahren, wieviel Spaß das machen kann.“

Besucher sollen mitsingen

Der Chor selbst sei eine eingeschworene Gemeinschaft, viele Mitglieder kämen gar nicht aus Schlöben, sondern aus umliegenden Orten wie Thalbürgel oder Schöngleina. „Bei uns wird nach jeder Probe gefeiert.“ Mit eingebunden in das Konzert, das am 12. Januar ab 16 Uhr in der Schlöbener Kirche stattfindet, ist auch der von Almut Elsässer vor über drei Jahren ins Leben gerufene Kinderchor. „Auch hier hießt die Maxime, dass die Besucher mitmachen können.“

Gemütliches Beisammensein

In Anlehnung an das am 7. Januar stattgefundene russische Weihnachtsfest will man im Anschluss an das Konzert in das Pfarrhaus zum gemütlichen Beisammensein einladen. „Am hell lodernden Kamin wird Tee aus dem Samowar ausgeschenkt, es gibt russische Soljanka und französischen Kartoffelsalat“, sagt Almut Elsässer, die sich schon jetzt auf hoffentlich viele Zuhörer freut. „Es wird das Konzert des Jahres und vermutlich das erste, das sich Weihnachten widmet.“