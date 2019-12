Mehrere teils aufgerissene Pakete von Amazon wurden am Sonntagvormittag an der B7 in Richtung Isserstedt aufgefunden. Bei den geöffneten Paketen war der Inhalt entnommen worden.

Weihnachtsgeschenke geplündert - Einbruch in Imbiss - Verletzter nach Unfall

Die Pakete lagen verstreut an der Straße, die Empfänger waren nicht zu erkennen. Foto: Polizei

Die Pakete lagen verstreut an der Straße, die Empfänger waren nicht zu erkennen. Bei den geöffneten Paketen war der Inhalt entnommen worden. Wer sie dort entsorgt hat, konnte die Polizei bisher nicht feststellen.

Am Montagmorgen entdeckte ein Anlieferer einen Einbruch in den chinesischen Imbiss am Kaufland in Eisenberg. Polizeibeamte fanden die Eingangstür aufgehebelt vor. Im Inneren wurde die Kasse aufgebrochen und daraus Bargeld in geringer Höhe entwendet.

Der Fahrer eines Ford kam am Montag gegen 11 Uhr zwischen Dorndorf und Wetzdorf am Ende einer Kurve nach rechts auf die Bankette. Er lenkte gegen und geriet dabei nach links in den Straßengraben. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Eisenberger Krankenhaus.