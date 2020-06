Die Bürgerinitiative "Unser Holzland - Kein Windkraftland" hatte am 8. Juni zu einer Informationsveranstaltung auf die Wiese am Gemeindezentrum „Zum Schwan“ in St. Gangloff eingeladen. Etwa 70 Interessierte waren vor Ort.

Weiterkämpfen trotz eines „Riesenerfolges“

Ausschweifende Vorträge, lange Reden und ein fest geplantes Programm gab es nicht. In lockerer Atmosphäre kamen stattdessen am Montagabend auf der Wiese hinter dem Gemeindezentrum „Zum Schwan“ in St. Gangloff mehr als 70 Gegner von Windenergieanlagen im Holzlandwald sowie Interessierte zusammen – unter Beachtung der Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Corona-Virus. Die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Unser Holzland – Kein Windkraftland“ hatten zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen.

Hintergrund der Zusammenkunft sei ein „Riesenerfolg“ all derer, die sich in den vergangenen vier Jahren gemeinsam und vehement gegen Windräder im Wald eingesetzt haben, sagte Tobias Gruber. Der Mitgründer und Sprecher der BI verwies darauf, dass das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises Mitte Mai dieses Jahres den Antrag des Unternehmens ABO Wind auf Vorbescheid für den Bau von bis zu neun Windkrafträdern im geplanten Windvorranggebiet Nr. 20 (W20) bei St. Gangloff abgelehnt hat. Zudem seien auch Anträge auf Vorbescheide der Firmen Primus Energie und Jahn-Energie nicht genehmigt worden. „2018 sollten sich die Windräder von ABO Wind im Holzlandwald drehen. Bis jetzt aber hat das Unternehmen nicht einmal eine Umweltverträglichkeitsprüfung oder Genehmigung durchgekriegt. Das beweist, dass es sich lohnt zu kämpfen und Demokratie zu leben. Wir lassen uns den Souverän nicht aus der Hand nehmen. Es ist unser aller Erfolg und dafür danke ich allen Mitwirkenden“, betonte Gruber.

Klargestellt wurde aber auch: „Die Behördenmühlen mahlen weiter“. Denn ABO Wind habe angekündigt, Widerspruch gegen die Ablehnung einzureichen. Die Bearbeitungszeit verschaffe den Bürgerinitiativen in der Region und all ihren Mitstreitern zwar eine kurze Verschnaufpause, sagte BI-Mitglied Kerstin Bärthel. „Ich aber bin nicht so euphorisch, um schon von einem großen Erfolg zu sprechen. Denn wir agieren hier im totalen Widerspruch zur Energiepolitik des Landes Thüringen und der Bundesregierung.“ Bärthel zufolge müsse die Zeit jetzt genutzt werden, um Druck auf die Parteien im Thüringer Landtag auszuüben, „damit das Waldgesetz endlich geändert“ werde. Das heißt, dass Windkraft im Wald komplett verboten wird.

„Windrad könnte Türöffner für weitere Anlagen sein“

Wie BI-Unterstützer Wolfgang Prüger verwies auch Kerstin Bärthel zur Informationsveranstaltung auf eine „große Gefahr“: Den möglichen Bau einer Windenergieanlage an der Grenze des W20-Gebietes für Mörsdorf. Die Gemeinde nämlich verhandelt derzeit mit einem Windkraftinvestor in der Hoffnung, dass alle Einwohner des Ortes letztlich davon profitieren könnten, beispielsweise durch vergünstigte Stromtarife. „Wird das Windrad genehmigt, könnte das der Türöffner für weitere Windkraftanlagen sein“, ist sich Kerstin Bärthel sicher. Das Verfahren in Mörsdorf werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt. „Zudem bedarf es dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zufolge erst einer bestimmten Anzahl an Windenergieanlagen, bevor zum Beispiel überhaupt erst eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird“, sagte sie. Was in puncto Windkraft momentan in Mörsdorf passiere, das könne nur noch mit Sarkasmus ertragen werden, sagte auch Tobias Gruber. „Wir kämpfen hier gemeinsam in der Region vier Jahre lang gegen Windräder im Wald, und dann sagt einer in Mörsdorf ‚profitieren statt protestieren‘.“

Was die Bürgerinitiative von dem Vorgehen in Mörsdorf hält, das will sie auch am 20. Juni kundtun. „Leider haben wir in Mörsdorf keine passende Demo-Fläche gefunden, die in Corona-Zeiten genutzt werden kann“, sagte Tobias Gruber. Deshalb wolle man nach Quirla ausweichen und die Veranstaltung auf dem Gelände des Gasthofes Truck-Stop von Eberhard Schneider durchführen. Die Genehmigung für die Demonstration müsse er noch einholen, sagte Gruber. Vor allem drei Themen wolle sich die BI auf dieser Veranstaltung widmen: Der Änderung des Waldgesetzes, um Windkraft im Wald komplett zu verbieten. Dem wichtigen Aspekt eines Brandschutzkonzeptes für Windkraftanlagen sowie der sogenannten 10H-Regelung in Bayern, die den Mindestabstand von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden vorgibt.