Spiegel, Umhängetaschen, Gipsmasken und mehr haben die Kinder bereits gebastelt – und zeigen ihre Arbeiten stolz in die Kamera.

Welt, Natur und Leben sind Themen auf der Freizeit-Ranch in Stadtroda

Spiel, Spaß, Sport, Kreatives, Handwerkliches, Wissensvermittlung und der christliche Glaube standen und stehen auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der Kinderferienspiele auf der Freizeit-Ranch des Christ­lichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Stadtroda.

„Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Ferienspiele in der letzten Juliwoche und jetzt, in der letzten Augustwoche, stattfinden dürfen. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt war sehr gut und unkompliziert“, sagte Sieglinde Reinert. Die gemeinde­pädagogische Mitarbeiterin im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Eisenberg gehört von Beginn an zu den Hauptorganisatoren der beliebten Ferienfreizeit des CVJM.

Ferienspaß mit Abstands- und Hygieneregeln

Frieda begießt die ausgesäten Kresse-Samen mit Wasser. Foto: Ute Flamich

Coronabedingt müssen sich Kinder und Betreuer dieses Mal an einige Regeln halten. „Die 30 Kinder sind in Zehnergruppen mit jeweils zwei Betreuern aufgeteilt“, sagte Reinert. Jede Gruppe habe zum Beispiel einen eigenen Raum und einen eigenen Sanitärbereich. Die Gruppen halten untereinander Abstand – auch beim Mittagessen, Basteln und allen anderen Aktivitäten. Nur draußen im Freien, auf dem großzügigen Gelände der Ranch, begegnen sie sich. Dann natürlich mit Abstand.

Zudem sind an drei Tagen in der Woche nur zwei Gruppen auf dem CVJM-Gelände vor Ort, die dritte ist unterwegs auf einer Tagestour. „Auf den Tagestouren wird die Natur erforscht, ist beispielsweise ein Quiz vorbereitet und wird eine vielleicht 20 Meter lange Riesen-Murmelbahn das Weihertal hinunter gebaut. Es wird gepicknickt und an einer Brücke über den Bach im Zeitzgrund gearbeitet. Für sechs Stunden und 8,5 Kilometer ist die jeweilige Gruppe dann auf Tour, inklusive Stationen und Aktionen.“

Thematisch dreht sich in diesem Jahr alles um die Welt, die Natur, „die Faszination“ Mensch, das Leben sowie die (meditative) Körperwahrnehmung. Klimazusammenhänge werden ebenfalls thematisiert. Zu den unterschiedlichen Themen werden wie immer verschiedene Kreativangebote offeriert. So wird aus alten T-Shirts zum Beispiel ein Mundschutz hergestellt, werden ausgediente Hosen zu Handy- und Umhängetaschen und Milch- und Safttüten zu Portemonnaies.