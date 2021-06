Wilde Unfallflucht nach Lkw-Kollision bei Stadtroda

Stadtroda Verfolgungsjagd zwischen einem Zeugen und dem Flüchtigen.

Ein Zeuge alarmierte am Mittwochnachmittag die Autobahnpolizei, nachdem er einen Unfall beobachtet hatte und wie sich in der Folge einer der Beteiligten von der Unfallstelle entfernte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll gegen 14:35 Uhr ein Pkw Dacia einen Lkw während der Fahrt in Richtung Dresden kurz vor der Anschlussstelle Stadtroda gerammt haben.

Anschließend habe der Lkw auf dem Standstreifen gestoppt. Aussagen zufolge setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort, wurde aber von einem Zeugen bis zur Ortslage Quirla verfolgt. Dem Zeugen sei es dann gelungen, den vermeintlichen Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen. In der Folge konnte der Fahrzeugschlüssel dem Fahrer abgenommen werden.

Unfallverursacher setzt Flucht zu Fuß fort

Dies hinderte den Mann nicht, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die alarmierten Polizisten konnten den Mann wenig später im Bereich Weihertal antreffen. Ein Alkoholtest verlief mit dem Ergebnis von 1,77 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv. Bei den Ermittlungen zu dem unfallbeteiligten Lkw stellte sich heraus, dass dieser ebenfalls weitergefahren war.

Im Bereich der Unfallstelle konnte das Fahrzeug, ein Sattelzug mit weißem Fahrerhaus und Schaden an der linken Fahrzeugfront, von dem Beamten nicht mehr festgestellt werden. Die Autobahnpolizei bittet den Beteiligten sich bei den Ermittlern unter 036601/70-0 zu melden.

