Wohnhaus brennt im Saale-Holzland-Kreis – hoher Sachschaden

Serba Nach einem Brand in Serba im Saale-Holzland-Kreis ist ein Wohnhaus unbewohnbar. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Ein Wohnhaus hat am Donnerstagabend in Serba (Saale-Holzland-Kreis) gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Anbau des Hauses Feuer gefangen, das dann auf das Gebäude übergriff, wie die Polizei Jena am Freitag mitteilte. Das Wohnhaus sei unbewohnbar, die Beamten schätzen den Schaden auf 200.000 Euro.

Ermittler untersuchen laut Polizei am Freitag den Auslöser des Feuers, eine mögliche Ursache sei heiße Asche in einer Mülltonne. Der Brand hatte für starken Rauch gesorgt, weshalb Anwohner Fenster und Türen schließen sollten. Während das Haus brannte, war den Angaben zufolge niemand zuhause. Verletzte gab es nicht.

