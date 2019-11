Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Wochenende: „Darüber spricht man nicht...“

Am morgigen Tag begehen wir den letzten Sonntag im Kirchenjahr, weitläufig auch bekannt als „Totensonntag“. Unter Christen hat er einen anderen Namen: Ewigkeitssonntag. Nach dem Volkstrauertag ist es im Kalender der zweite Sonntag in Folge, der das Thema „Sterben“ in den Fokus nimmt. Wir gedenken unserer Angehörigen, die im letzten Jahr verstorben sind. Auf den Friedhöfen ist in den Tagen vorher Hochbetrieb, um die Gräber der Lieben in Ordnung zu bringen. Im Allgemeinen ist der Tod aber nach wie vor ein Tabuthema. Als die Männerarbeit im CVJM Thüringen am letzten Wochenende ein „Sargbauseminar“ anbot, war das mediale Interesse riesig. Verschiedenste Zeitungen, Rundfunk und Fernsehsender kündigten im Vorfeld ihr Interesse an, darüber zu berichten. Man spürte bei diesem Thema etwas Prickelndes und Besonderes, was uns Menschen zwar irgendwie allgegenwärtig, aber in der Praxis trotzdem fremd ist. Der Tod wird im wahrsten Sinne des Wortes „totgeschwiegen“. Darüber spricht man nicht... Bei dem angebotenen Seminar war das Herstellen von einem Sarg eigentlich nur ein praktisches Mittel, um über Tod und Ewigkeit ins Gespräch zu kommen. Männer wollen nun mal „begreifen“. Auch das Schreiben einer eigenen Trauerrede lässt uns Menschen nachdenken über Prioritäten im eigenen Leben. Was ist mir wirklich wichtig? Was hat Bestand? Was sollen meinen Nachkommen über mich in Erinnerung behalten? Der Ewigkeitssonntag bietet eine Möglichkeit über die eigene Vergänglichkeit und die göttliche Ewigkeit nachzudenken. In einem bekannten Lied heißt es: „Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in Dir.“ Ich wünsche Ihnen diese tiefe, innere Ruhe ins Herz, die stärker ist als die Angst vor dem Tod, gerade auch am vor uns liegenden Sonntag.