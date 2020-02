Jena/Stadtroda. Einen Lkw stoppte die Polizei am Freitagnachmittag.

Zeugen verhindern Schlimmeres: Lkw zwischen Jena und Stadtroda gestoppt

Ein Lkw-Fahrer mit Anhänger war laut Polizei gegen 16.15 Uhr auf der Straße von Jena nach Stadtroda in Schlangenlinien unterwegs. Dabei soll er in den Gegenverkehr geraten und mit 40 bis 50 km/h unterwegs gewesen sein. Zeugen riefen die Polizei, die den Fahrer in Stadtroda stoppte. Bei dem Mann wurde ein medizinisches Problem festgestellt.

Der Rettungsdienst wies den 56-Jährigen ins Klinikum ein. Die Polizei sucht Zeugen, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden. Sie sollen sich unter Telefon (036428) 640 melden.