Hermsdorf. Ein Mann hat jede Menge Bargeld in der Mulde für ein Reserverad im Auto versteckt. Das kann teuer werden.

Zöllner finden am Hermsdorfer Kreuz 49.000 Euro statt Reserverad

49.000 Euro haben Zollmitarbeiter versteckt in der Mulde für ein Reserverad im Auto eines Mannes entdeckt. Bei der Kontrolle am Hermsdorfer Kreuz habe der 46-Jährige zuvor angegeben, nur 1000 Euro Bargeld mit sich zu führen, teilte der Zoll am Freitag mit.

Als die Zöllner das Auto am Mittwoch unter die Lupe nahmen, fanden sie aber einen deutlich höheren Betrag in einer Tasche in der Radmulde. Der Mann aus Polen muss nun mit einem Bußgeld rechnen, weil er das Geld gegenüber dem Zoll hätte anzeigen müssen.

Das Bußgeld bei einer solchen Ordnungswidrigkeit könne mit bis zu einer Million Euro geahndet werden. Nach dem er 5000 Euro als Sicherheit gezahlt hat, habe der Mann die Fahrt fortsetzen können.

Wer mit mehr als 10.000 Euro aus einem EU-Mitgliedsstaat nach Deutschland einreist, oder umgekehrt, ist verpflichtet, den Betrag auf Verlangen der Zollbediensteten anzuzeigen sowie zu erklären, woher das Geld stammt und wozu es genutzt werden soll.

