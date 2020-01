Zugunfall bei Stadtroda: Bahn blitzt mit Schadenersatzklage ab

Das Landgericht Gera hat eine Klage der Deutschen Bahn Netze AG gegen die Ruttersdorfer Waldgenossenschaft Engere zurückgewiesen. Wie Pressesprecherin Simone Illian auf Nachfrage sagte, liege aus Sicht des Gerichtes kein Verstoß der Waldeigentümer gegen die Verkehrssicherungspflicht vor.

Die Bahntochter hatte die Waldgenossenschaft vor Gericht auf Schadenersatz in Höhe von 169.000 Euro verklagt, weil nach Darstellung des Unternehmens ein der Genossenschaft gehörender Weg nicht ordnungsgemäß instand gehalten worden war.

Nach einem Starkregenereignis waren Teile des Weges am 19. Mai 2017 in den Abendstunden im Zeitzgrund bei Stadtroda als Schlammlawine auf die Gleisanlagen gerutscht, ein Regionalzug fuhr in die Geröllmassen und sprang aus den Schienen. Bei dem Unglück wurden auch Zuginsassen verletzt. Wie durch ein Wunder trug ein entgegenkommender Zug an der Unglücksstelle keinerlei Schaden davon.

Überflutungen, Hagel und Zug entgleist nach Unwetter über Ostthüringen Ein Regionalzug ist am Freitagabend bei Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) in eine Geröll- und Schlammlawine gefahren und teils aus den Gleisen gesprungen.

Die Lawine war bei einem Unwetter auf die Bahn-Strecke gerutscht, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Nach Angaben der Thüringer Polizei gab es sieben Leichtverletzte.

Unwetter über Hammerstedt. Eine Schlammlawine ergoss sich von einem höher gelegenem Feld durch den ganzen Ort. 30 Zentimeter hoch stand der Schlamm.

Unwetter über Hammerstedt. Eine Schlammlawine ergoss sich von einem höher gelegenem Feld durch den ganzen Ort. 30 Zentimeter hoch stand der Schlamm.

Andreas Koch (oben) sichert sein Dach in Lehnstedt notdürftig mit Hilfe von Nachbar Torsten Hörl

Koch berichtet: Es wurde mehr und mehr. Sehr laut. Wir waren eben beim Holz zuschneiden, da ging es los. Man konnte nicht mehr rausgehen, sonst hätte man sich wahrscheinlich Verletzungen zugezogen. Noch nie erlebt!

Nathaly (3) hat die ganze Zeit geholfen, leider ist ihre Schaufel kaputtgegangen

Eine Rinderherde war in Panik vor dem Hagel bei Lehnstedt ausgerissen.

Nach dem heftigen Unwetter am Freitagabend war die Straßenbahn-Unterführung am Hauptbahnhof Gera mit Wasser vollgelaufen.

Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Gullys zu reinigen.

Es kam zu kurzzeitigen Verzögerungen im Linienverkehr der Straßenbahnen.

Die überflutete Ortsstraße im Gräfenthaler Ortsteil Gebersdorf in Saalfeld-Rudolstadt.

Das Unwetter in Karsdorfberg bei Rauschwitz im Saale-Holzland

So traf das Unwetter Pflanzwirbach in Saalfeld-Rudolstadt.

So traf das Unwetter Lichta.

Wassermassen in der Stiftsgasse in Rudolstadt.

Überflutete Straßen in Sitzendorf

Beim Unwetter hagelte es in Tröbnitz im Saale-Holzland

In Pflanzwirbach in Saalfeld-Rudolstadt kamen teils um die 20 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb weniger Minuten herunter.

Da das Örtchen in einem Tal liegt, hat sich das Wasser gesammelt und ist in den Ort von zwei Seiten geströmt. Keller liefen voll, Autos konnten die Bundesstraße 85 nicht mehr befahren.

Ein Fahrzeug blieb in den Fluten hängen. Es musste mit einem Multicar aus den Wassermassen geborgen werden.

Die Feuerwehr spricht von bis zu 70 cm Wasserstand mitten im Dorf.

Schlamm und Geröll musste mit Schaufeln, Besen und Schneeschiebern von den Straßen geräumt werden.

Bis in die Abendstunden waren die Feuerwehren im Kreis Saalfeld-Rudolstadt im Einsatz.

Bis in die Abendstunden waren die Feuerwehren im Kreis Saalfeld-Rudolstadt im Einsatz.

Unwetter über Stadtroda mit Hagel und Regen.

Unwetter über Stadtroda mit Hagel und Regen.

Unwetter über Stadtroda mit Hagel und Regen.

Vor 19 Uhr musste die Feuerwehr gleich zweimal an die Kreuzung am Amtsplatz in der Stadtmitte von Stadtroda ausrücken.

Dort hatte angeschwemmtes Material die Gullis verstopft. Die Feuerwehrleute entfernten die Körben, so dass das Wasser besser abfließen konnte.

Der Kreuzungsbereich war teilweise komplett unter Wasser gesetzt.

Überall lagen angeschwemmte Äste, Stöcke und Blätter herum.

Die Feuerwehr musste an weiteren Orten in der Stadt Gullis freimachen.

Auch zu einigen Häusern, in deren Keller Wasser gelaufen ist, wurden die Kameraden gerufen.

Unwetter über Stadtroda.

Land unter hieß es am Freitag in mehreren Geschäften im Seitenflügel der Jenaer Goethegalerie.

Vermutlich wegen eines zugesetzten Fallrohres drückte das Wasser während des Unwetters aus der Wand und ergoss sich über mehrere Etagen.

Die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren aus Müchenroda und Zwätzen waren im Einsatz.

Die Geschäfte wurden geschlossen.

Mitarbeiter versuchten zum Teil in Mülltonnen, die Gegenstände nach draußen zu bringe

Land unter hieß es am Freitagnachmittag bei einem Wolkenbruch im Jenaer Stadtgebiet.

Land unter hieße es am Freitagnachmittag bei einem Wolkenbruch im Jenaer Stadtgebiet.

Land unter hieß es am Freitagnachmittag bei einem Wolkenbruch im Jenaer Stadtgebiet.

Land unter hieße es am Freitagnachmittag bei einem Wolkenbruch im Jenaer Stadtgebiet.

Land unter hieße es am Freitagnachmittag bei einem Wolkenbruch im Jenaer Stadtgebiet.

Bei einem Wolkenbruch im Jenaer Stadtzentrum verwandelte sich der Tag zur Nacht.

Bei einem Wolkenbruch im Jenaer Stadtzentrum verwandelte sich der Tag zur Nacht.

Bahn-Rechnung von 1,1 Millionen Euro an die Waldbesitzer

Neben der Klage auf Schadenersatz hatte die Bahn den Waldbesitzern auch eine Rechnung in Höhe von 1,1 Millionen Euro für die Instandsetzung der Triebwagen gestellt. Die Genossenschaft, der insgesamt 22 Mitglieder angehören und die 19,7 Hektar Wald – unter anderem auch im Zeitzgrund – ihr eigen nennen, kam dieser Forderung bislang nicht nach.

Beim ersten Gerichtstermin im Dezember 2019 hatte der von der Deutsche Bahn Netze AG beauftragte Rechtsanwalt Peter Schaffrath den Beklagten vorgeworfen, diese hätten den vor 30 Jahren aufgetragenen Schotter abgebaut und stattdessen Plaste, Bauschutt und andere Dinge auf den Weg aufgebracht. Man habe Bauschutt, Asbestteile und Reste von Plastiktüten gefunden, so Schaffrath. Als Beweis legte er dem Gericht entsprechende Fotos vor. Wäre der Weg ordentlich ausgebaut und mit einer Schwarzdecke versehen gewesen, hätte es nie zu einer Unterspülung und in der Folge zu der Schlammlawine kommen können, lautete seine Anklage.

Deutsche Bahn kann in Berufung gehen

Die Genossenschaft verwies ihrerseits darauf, dass der Weg noch zu DDR-Zeiten von der damaligen Reichsbahn angelegt worden sei, weil die sogenannte Schwarze Brücke in Zeitzgrund zurückgebaut werden musste. Nach der Wende habe den geschotterten Weg, der ins Niemandsland führte, keinen mehr interessiert, sprich, niemand habe einen Grund gehabt, sich an dem Weg schaffen zu machen.

Gerichtssprecherin Illian sagte, es sei zwar richtig, dass Grundstückseigentümer dafür Sorge zu tragen hätten, dass von ihrem Eigentum keine Gefahr für Dritte ausgeht. Allerdings sei diese Pflicht nicht grenzenlos. Das Gericht sei zu der Auffassung gelangt, dass mit einem solchen Starkregen-Ereignis keiner habe rechnen können. „Man kann ja auch nicht jeden Waldweg pflastern.“

Die Urteilsverkündigung wird nun den beiden Parteien schriftlich zugestellt. Sobald die Betroffenen die Unterlagen auf dem Tisch liegen haben, hat die Deutsche Bahn Netze AG innerhalb einer vierwöchigen Frist die Möglichkeit, gegen das Urteil des Landgerichts Gera vor dem zuständigen Oberlandesgericht (OLG) Berufung einzulegen.

