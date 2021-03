ZWA „Holzland“ steckt wieder Millionen Euro in neue Anlagen

Mario Kauder von der Firma Strabag verfestigt mit einer Rüttelplatte den Frostschutz in der wegen der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen aufgegrabenen Hauptstraße in Reichenbach. Auch in diesem Jahr werden im Auftrag des ZWA "Holzland" neue Leitungen weiter in Richtung Platz der Deutschen Einheit verlegt.