Zweckverband lässt weiter im Zeitzgrund buddeln

Der Zweckverband (ZWA) „Thüringer Holzland“, dem 50 Städte und Gemeinden im Saale-Holzland sowie im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt angehören und der für die Wasserversorgung sowie für die Abwasserbeseitigung von über 42.000 Kunden zuständig ist, plant auch für dieses Jahr Investitionen in Millionenhöhe im Wasser- und Abwasserbereich. „ Wir sprechen von 33 Einzelmaßnahmen im Verbandsgebiet“ , erklärte Werkleiter Steffen Rothe auf Nachfrage.

380.000 Euro sind für das Zeitzgrund-Projekt veranschlagt

3,6 Millionen Euro will der ZWA demnach in die Erneuerung und Herstellung von Trinkwasseranlagen und 7,3 Millionen Euro für den Bau von Kanälen und Kläranlagen investieren, was unterm Strich eine Gesamtsumme von rund 11 Millionen Euro ergibt. Im Jahr 2019 lagen die geplanten Investitionen noch bei rund 14 Millionen Euro.

Im Bereich Trinkwasser setzt man vordergründig das Geld ein, um die Wassergewinnung zu optimieren, die hohe Wasserqualität sicherzustellen und die Wasserverluste zu reduzieren, zu denen es beispielsweise durch undichte Versorgungsleitungen kommen kann. Um die Versorgungssicherheit von rund 10.000 Kunden sicherzustellen, investiert der ZWA beispielsweise weiter in die Erneuerung der Haupt-Trinkwasserleitung im Zeitzgrund. Nachdem bereits in den vergangenen beiden Jahren fast zwei Millionen Euro für den Austausch der vor 50 Jahren verlegten Hauptleitung ausgegeben worden waren, steht nun ein dritter Bauabschnitt in Richtung Stadtroda auf dem Programm. 380.000 Euro hat der Verband für das Zeitzgrund-Projekt veranschlagt.

In Heiligen-Röbschütz (Saalfeld-Rudolstadt) will man die Trinkwasserqualität verbessern, indem die Ortschaft für 650.000 Euro an die Wasserversorgung von Zeutsch anbindet. Beim geplanten Bau des Tiefbrunnens Großpürschütz (520.000 Euro) geht es hingegen um die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für den Großraum Kahla. Über den Tiefbrunnen sollen einmal pro Tag bis zu 500 Kubikmeter Wasser gefördert werden. Weiterhin möchte der Zweckverband in einem 2. Bauabschnitt in Großbockedra die Ortschaft Rausdorf an das zentrale Wasserversorgungsnetz anbinden (280.000 Euro) und steht die Trinkwasser-Zuleitung von Hermsdorf nach Schleifreisen mit auf dem Investitionsplan.

Endlich in Angriff genommen werden soll in diesem Jahr die Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen am Töpferberg in Stadtroda. Das Projekt stand bereits 2019 auf der Agenda, wurde aber nicht umgesetzt. 470.000 Euro hat der ZWA für das Projekt veranschlagt, das für die bauausführenden Unternehmen eine technologische Herausforderung werden könnte. So besteht der Untergrund der Straße teils aus massivem Fels, zudem lässt die mittelalterliche Bebauung nur begrenzt Freiräume.

Mit an Bord ist der ZWA „Thüringer Holzland“ auch, wenn es um die weitere Erneuerung von Straßen in Ortschaften geht. So steckt man gut 400.000 Euro in die Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen in der Jenaischen Straße in Bad Klosterlausnitz (2. und 3. Bauabschnitt), investiert in die Kanalerneuerung im Zuge der Stützmauersanierung in Hellborn (130.000 Euro), beteiligt sich an der Dorferneuerung in Mennewitz oder ist bei der Erneuerung der Kreisstraße in Dorna dabei (190.000 Euro). Investiert wird auch in Geisenhain (2. Bauabschnitt), an der B 88 (Bereich Orlamünde/Zeutsch) oder in Uhlstädt in der Sandstraße (Kanal/200.000 Euro).

Bereits im Probebetrieb ist die Hochlastfaulung der Kläranlage Kahla (108.000 Euro). Überhaupt legt der ZWA sein Augenmerk verstärkt auf die Errichtung oder die Erhöhung des Anschlussgrades von Kläranlagen. So beginnt man in der Gemeinde Schöngleina mit der Errichtung der zentralen Kläranlage im Grund und verlegt die erforderlichen Kanäle im Unterdorf. Mit 1.48 Millionen Euro ist das Projekt neben Reichenbach (1,7 Millionen Euro) das finanziell aufwendigste Unternehmen des Zweckverbandes in diesem Jahr.