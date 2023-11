Zwei Jungen laufen in Hermsdorf weg - Frau hilft Polizei bei der Suche

Hermsdorf. Zwei Kinder sind in Hermsdorf von einer Fördereinrichtung davongelaufen. Die Polizei startete eine große Suchaktion.

Zwei Jungen sind Freitagmittag gegen 13 Uhr aus einer Fördereinrichtung in der Hermann-Danz-Straße in Hermsdorf (saale-Holzland-Kreis) davongelaufen. Wie die Polizei mitteilt, trugen die acht- und neunjährigen Kinder nur Hausschuhe und keine Jacken bei winterlichen Temperaturen.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland leitete sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein, wobei auch mehrere Streifenwagen anderer Dienststellen unterstützten. Eine 23-jährige Frau wurde auf die Suche aufmerksam. Sie sah die beiden Kinder kurz darauf an einem Waldstück in Bad Klosterlausnitz und verständigte sofort die Polizei. Die beiden Jungs wurden so wohlbehalten an die Erziehungsberechtigten übergeben.

