Zwei Unfälle im Saale-Holzland-Kreis

Einstündige Sperrung nach Unfall in Trotz

Montagmorgen kurz 5.30 Uhr ereignete sich ein Unfall in Trotz. Ein 53-jähriger Fahrer eines Volvo kam aus Richtung Eisenberg und wollte an einer Kreuzung in Richtung Hermsdorf links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 62-jährigen Fahrer eines Renault. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der 53-Jährige leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund der Bergung kam es für knapp eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Unfall in Bad Klosterlausnitz

Sonntagmittag wollte ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in Bad Klosterlausnitz vom Holzbornweg nach rechts in die Hermann-Sachse-Straße abbiegen. Dabei wählte der Kradfahrer den Kurvenradius etwas großzügig, sodass er einen VW, welcher auf der Hermann-Sachse-Straße in Richtung Eisenberger Straße fuhr, seitlich streifte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

