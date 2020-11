Zwillinge sind die neuen Hermsdorfer Wettermänner

Den Staffelstab für die Betreuung der Hermsdorfer Wetterstation gab am Donnerstagnachmittag David Burkhardt an Simon und Lukas Höppner (von rechts) weiter. Zu den Daten der Hermsdorfer Wetterstation im Internet gelangt man unter www.metiomedia.hermsdorf

Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) bedankte sich am Donnerstag bei David Burkhardt (19) für seine dreijährige ehrenamtliche Tätigkeit an der Hermsdorfer Wetterstation. Der junge Mann studiert seit Oktober an der TU Dresden und kann die Aufgaben daher nicht mehr ausfüllen. Als seine Nachfolger werden sich ab sofort die Zwillingsbrüder Lukas und Simon Höppner um die Station in der Holzlandstadt kümmern, freut sich der Bürgermeister.