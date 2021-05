Zwölf Graffitos in Jena - Sieben Keller in Eisenberg aufgebrochen - Aggressive Ladendiebe in Isserstedt

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

12 Graffitos in Jenaer Innenstadt

Ihre ablehnende Haltung gegenüber der Polizei brachten Unbekannte über die Pfingstfeiertage in Jena zum Ausdruck. Mit Graffitos in einer Größe von bis zu 2,50 Meter gingen Unbekannte ihrem Meinungsäußerungswillen nach. Insgesamt 12 Schmierereien verteilten die Täter, mit schwarzer und bunter Farbe, an Fensterscheiben und Fassaden in der Innenstadt. Sie sorgten damit nicht nur für die Verschandelung der Innenstadt, sondern verursachten auch noch einen Schaden von mehreren tausend Euro für die Betroffenen. Der genaue Wert des Sachschadens wird noch ermittelt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der KPI Jena unter 03641/81-2464 bzw. per Email an KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Aggressive Ladendiebe: Älteres Pärchen gesucht

Am 13. Mai gegen 13 Uhr kam es im Globus Markt in Isserstedt zu einem Ladendiebstahl durch zwei Männer. Sie hatten Bekleidung gestohlen. Danach kam es zwischen einem der Täter und einem älteren Herren zu einer Rangelei, wobei dieser und dessen Frau bespuckt und mit einem Korb und einem Rucksack attackiert wurden. Die Täter trieben noch am selben Tag ihr Unwesen in Supermärkten in Weimar und Linderbach. Die Erfurter Polizei führt in allen drei Fällen die weiteren Ermittlungen. Es wird das unbekannte ältere Pärchen gesucht, welches in Isserstedt attackiert wurde. Hinweise nimmt die Polizei (0361/7443-0 oder -1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 0099413 entgegen.

Radfahrer wohl doch nicht Unfallverursacher

Manchmal ist es doch anders, als es auf den ersten Blick scheint, heißt es im Bericht der Polizei. Am 20. Mai berichtete die Polizei von einem Unfall, der sich tags zuvor auf dem Alten Handelsweg in Maua bei Jena zugetragen hat. Ein 58-Jähriger Fahrradfahrer wurde von einem Citroen erfasst, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Wie sich nach weiterführenden Ermittlungen zu dem Unfall nun herausstellt, lag die Ursache nicht wie zuvor angenommen bei dem Fahrradfahrer, sondern bei der Pkw-Fahrerin. Der 58-jährige Radler hielt sich ordnungsgemäß an die, für Außenstehende etwas verwirrend erscheinende Straßenbeschilderung. Auch die Mittellinie im Kurvenbereich dürfte der Radfahrer nicht überfahren haben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an und ein Ermittlungsverfahren gegen die Citroen-Fahrerin wurde eingeleitet.

Sieben Keller in Eisenberg auf einen Streich

Sieben aufgebrochene Keller gab es am Dienstag in Eisenberg zu beklagen. Wie ein Zeuge am Dienstagnachmittag feststellen musste, haben unbekannte Täter die Vorhängeschlösser von den Kellerabteilen in der Pfälzer Straße aufgebrochen und diverse Werkezeuge, sowie Zubehör für E-Bikes entwendet. Der Wert des Beuteguts konnte noch nicht abschließend beziffert werden.

