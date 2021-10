Zwölfjährige Bubbletea-Diebe - Polizei sucht völlig rücksichtslosen Fahrer

Jena / Orlamünde. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Zwölfjährige Bubbletea-Diebe

Donnerstagabend befanden sich drei 12-Jährige in ein Geschäft am Jenaer Holzmarkt. In einem scheinbar unbeobachteten Moment entnahmen die Langfinger Bubbletea-Kugeln im Wert von ca. 20,- Euro. Im Anschluss verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen, konnten jedoch vom Eigentümer unweit des Geschäftes gestellt werden. Eine Anzeige wurde gefertigt und die drei Jungs ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

Schranke aus Betonsockel gerissen

Wie am Donnerstagvormittag ein Zeuge mitteilte, haben Unbekannte eine Schrankenanlage in der Max-Steenbeck-Straße in Jena beschädigt. Augenscheinlich wurde diese aus dem Betonsockel gerissen oder getreten. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Raser missachtet Rot und Gegenverkehr

Grob verkehrswidrig verhielt sich ein Mann am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 88 im Saale-Holzland-Kreis. Ein Zeuge informierte die Polizei darüber, dass es ein Skoda von Orlamünde kommend in Richtung Jena scheinbar sehr eilig habe. Dabei missachtet der Fahrer laut Polizei jeglichen Grundsatz von gegenseitiger Rücksichtnahmen ebenso wie rote Ampeln. Kurz vor Kahla begann der Fahrer dann ein weiteres riskantes Fahrmanöver, bei dem er gleich mehrere Fahrzeuge überholte, obwohl sich im Gegenverkehr ebenfalls Verkehrsteilnehmer befanden.

Ein entgegenkommender Pkw musste sogar ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Auch die Spur schien den Mann nicht zu interessieren. So reihte sich der Skoda-Fahrer auf der Linksabbiegespur zum Greudaer Weg ein, um dann geradeaus über die Kreuzung zu fahren.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat die rasante Fahrweise des Skoda-Fahrers ebenfalls beobachtet und kann weitere Angaben zum Sachverhalt machen? Der Fahrer , welcher bei dem Überholmanöver ausweichen musste, wird ebenso gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Saale-Holzland unter 036428-640 oder per E-Mail an:ED.PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de

