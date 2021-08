Thüringen: Konferenz über Umgang mit Rechtsextremismus

Der Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus steht im Mittelpunkt einer Konferenz für Beschäftigte aus psychosozialen Berufen.

Erfurt (epd). Die Stärkung des Demokratieverständnisses und der Umgang mit Rassismus und Rechtsextremismus stehen im Mittelpunkt einer Konferenz für Beschäftigte aus psychosozialen Berufen am 9. September in Erfurt. Die Beratungsstelle für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, ezra, teilte am Mittwoch in Erfurt mit, dass über rechtsextreme Erscheinungsformen, menschenverachtende Einstellungen, Gewalterfahrungen und geeignete Reaktions- und Handlungsoptionen informiert werden solle. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie, wie man reagiert, wenn Eltern in Kindertagesstätten, Tagesstätten oder Schulen gegen demokratische Werte verstoßen, Kinder und Jugendliche angegriffen werden oder betreute Familien und Ratsuchende während der Beratung oder in stationären Einrichtungen "an die Tür klopfen". Die Konferenz wird in Kooperation mit dem Praxisinstitut für Systemische Beratung Süd und der Mobilen Beratungsstelle Mobit veranstaltet. Esra ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.