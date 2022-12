Tumult in Bahn: Mann zeigt Hitlergruß

Gera. Mann randaliert in Geraer Bahn und muss in Gewahrsam genommen werden.

Mehrere Polizeistreifen rückten Mittwochmittag in die Nürnberger Straße in Gera aus und leiteten in der Folge die Ermittlungen gegen einen 37-Jährigen ein. Wie die Polizei mitteilte, bestieg dieser kurz zuvor die Straßenbahn in Gera-Lusan und beleidigte in der Folge mehrere Fahrgäste.

Des Weiteren zeigte er für alle sichtbar den Hitlergruß. Aufgrund des Tumultes in der Bahn leitete der Fahrer eine Notbremsung ein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der 37-Jährige wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und letztlich in die Obhut medizinsicher Fachkräfte übergeben.

