120 LED-Leuchtpunkte vermeiden 13 Tonnen Kohlendioxid

Weimar. Der energetische Jahresertrag auf kommunalen Dachflächen beträgt 2020 in Weimar rund 208.000 kWh. Das geht aus der Jahresmeldung der Stabsstelle für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie der Stadt Weimar hervor. Sie bezieht in die Rechnung auch Dächer kommunaler Gesellschaften ein und verweist auf den Neubau der Sporthalle in der Meyerstraße. Dort ging in der zweiten Jahreshälfte eine neue Photovoltaik-Anlage in Betrieb.

Durch das Umrüsten der Beleuchtung in Kultureinrichtungen werden künftig etwa 21.000 kWh oder 13 Tonnen CO2 pro Jahr vermieden. Mit Hilfe von Fördermitteln des Bundes und Landes hatte die Stadt Teile der Beleuchtung im Stadtmuseum, im Stadtarchiv sowie in der Stadtbücherei auf LED-Technik umrüsten lassen. Für den Betrieb der 120 Leuchtpunkte seien künftig rund 79 Prozent weniger Strom notwendig. Außerdem wurde in der Stadt auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED fortgesetzt.

Inhaltlich und fachlich betreute die Stabsstelle das Förderprogramm der Stadtwerke: Dazu gehörten sieben investive Anträge. Sie betrafen drei Photovoltaik-Anlagen mit einer elektrischen Spitzenleistung von 22,5 Kilowatt Peak (kWp), drei Nachrüstungen mit Batteriespeichern (32 kWh), zwei Solarthermie-Anlagen (22 m² Kollektorfläche) und drei Umweltprojekte mit insgesamt 172.948,29 Euro förderfähigen Kosten und 8775,79 Euro Fördermittelausgabe.

Umgestellt hat die Stadtverwaltung in diesem Jahr den Gasliefer-Rahmenvertrag mit den Stadtwerken Weimar. Sie bezieht ab 2021 Ökogas für alle städtischen Gebäude und für die Schulen im Eigentum der Wohnstätte und der Hufeland-Träger-Gesellschaft.

Aus dem Stadtratsbeschluss 028b/A/2020, mit dem die Stadt Weimar „die Notwendigkeit von Klimaschutz und Klimaneutralität“ anerkannt hat, setzte die Verwaltung die Schaffung einer weiteren Personalstelle im Bereich Klimaschutz um. Sie nutzt dazu die Förderung des Programms „Klima Invest“ des Thüringer Umweltministeriums, das die Personalkosten bis 30. September 2023 zu 60 Prozent übernimmt.

Das Stadtradeln 2020 war für Weimar der erfolgreichste Wettbewerb seit die Stadt daran teilnimmt, erinnert die Stabsstelle. Erfolgreich beteiligte sich Weimar auch an der weltweiten Kampagne für fairen Handel, Fair Trade Town. Sie wurde als 700. Fair-Trade-Stadt Deutschlands geehrt. Im Rahmen dieses Prozesses seien zahlreiche Bildungsangebote (z.B. fair-Film) sowie kulturelle und aufklärende Veranstaltungen durchgeführt worden.