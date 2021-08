13-Jährige angefahren und verletzt – "Gaunerzinken" an Haus entdeckt – Falsche Polizisten am Telefon

Weimar/Blankenhain. Nach einem Unfall, bei dem ein Mädchen verletzt wurde, sucht die Weimarer Polizei nach einem Radfahrer und Zeugen. Zudem wird vor Telefonbetrügern gewarnt und Einbrechersymbole wurden entdeckt.

Am Dienstag ist eine 13-Jährige in Weimar von einem Radfahrer angefahren und verletzt worden. Laut Polizei war das Mädchen gegen 15.15 Uhr mit ihrem Hund am Niedergrunstedter Weg spazieren, als der Unbekannte beim Vorbeifahren mit dem Lenker gegen ihre Schulter stieß. Beide stürzten und das Rad fiel dabei auf das Mädchen. Sie zog sich Schürfwunden am Unterarm und am Knie zu und klagte über Schmerzen. Der Radfahrer habe daraufhin zu ihr gesagt, dass sie doch aufpassen solle und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort.

Der Unbekannte war circa 16 bis 18 Jahre alt, sehr schlank und hat dunkelbraune Haare. Er trug ein dunkelblaues Shirt und eine beigefarbene ¾ Hose. Er war den Angaben zufolge mit einem orangefarbenen Mountainbike mit breiten Reifen unterwegs.

Hinweise zu dem Radfahrer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (03643) 882-0 entgegen.

Trickbetrüger am Telefon

Gleich in zwei Fällen haben sich Betrüger in Weimar am Telefon als Polizisten ausgegeben. So erhielt ein Mann am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr einen Anruf von einer Dame aus dem "Einbruchs- und Raubdezernat" der Polizei. Diese informierte ihn über Einbrecher in seiner Wohngegend und das noch zwei Täter gesucht würden. Der Herr hielt den Anruf für einen Trick und informierte umgehend die Polizei. Kurze Zeit später rief er wieder den Notruf an und teilte mit, dass jetzt zwei Polizisten vor der Tür stehen würden. Er konnte beruhigt werden, denn diese waren echt.

Gegen 20.30 Uhr erhielt auch eine ältere Dame einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Diese stellten ihr Fragen zu ihren Vermögensverhältnissen. Zur Untermauerung ihrer Identität sollte sie die 110 anrufen, was die Frau auch tat. Prompt hatte sie den unbekannten Anrufer wieder am Telefon. Sie legte auf und verständigte die richtige Polizei.

"Gaunerzinken" an Wohnungstür und Gartentor angebracht

Am Dienstag meldete eine besorgte Frau aus Blankenhain, dass an ihrer Wohnungstür sowie am Gartentor augenscheinlich sogenannte "Gaunerzinken" angebracht wurden. Wie die Polizei mitteilt, bestätigte die Überprüfung vor Ort den Verdacht. Am Gartentor wurde ein Pfeil eingeritzt (Zeichen für "gute Einstiegsstelle"), an der Wohnungstür befand sich ein Kreuz ("hier gibt es was zu holen"). Die Zeichen seien mit einem unbekannten Werkzeug in die Holzrahmen geritzt worden, hieß es. Es wurde eine Anzeige aufgenommen.

Weitere Meldungen der Polizei