61-Jährige in Weimar von Mann angegriffen und schwer verletzt

Weimar In Weimar wurde eine Frau bei einem Angriff schwer verletzt. Der Angreifer kam in ein Gefängnis.

Ein 42-jähriger Mann ist einem Mehrfamilienhaus in Weimar auf eine Frau losgegangen und hat sie schwer verletzt. Der Mann habe massiv auf sein 61-jähriges Opfer eingewirkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ob er die Frau mit Schlägen oder gar einer Waffe traktierte und welcher Art die Verletzungen waren, wollte eine Polizeisprecherin nicht sagen.

Die Frau kam nach dem Angriff am Sonntag in ein Krankenhaus. Der Angreifer wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt und kam ins Gefängnis. Zum Tatvorwurf wollte sich die Polizei genau so wenig äußern wie zum Verhältnis von Opfer und Täter. Zu den Hintergründen der Tat ermittle die Kriminalpolizei.

