Auto auf Radweg verletzt Radfahrer - Angefahrenes Reh läuft in nächstes Auto - Baustelleneinbrecher

Das sind die Meldungen der Polizei für die Region Weimar.

Baustelleneinbrecher erbeuten Werkzeug für Tausende Euro

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 28. August, 16:30 Uhr, bis zum 30. August, 6.40 Uhr Zugang zu einer Baustelle in der Eduard-Rosenthal-Straße in Weimar. Dort hebelten sie die Türen von zwei Wohncontainern auf. Aus den Containern wurden diverse Werkzeugmaschinen entwendet.

Es handelt sich unter anderem um Handkreissäge, Bohrhammer, Bohrmaschine, Steinschneidemaschine und mehrere Akkus im Gesamtwert von ca. 7.400 Euro. Der Schaden an den Containertüren beläuft sich auf etwa 360 Euro.

Eine andere Firma meldete einen Einbruch in ihren Container auf dieser Baustelle im gleichen Tatzeitraum. Dieser Container, welcher zu einem Büro umgebaut war, wurde durch den oder die unbekannten Täter betreten und durchwühlt. Es wurde auch versucht einen weiteren Bürocontainer mittels einer Brechstange zu öffnen, dies misslang allerdings. Aus diesem Container wurde außer Arbeitshandschuhen nichts entwendet. Die verwendete Brechstange ließen die Täter zurück. Es entstand ein Schaden von ca. 350 Euro.

Angefahrenes Reh läuft in nächstes Auto

Am 30. August gegen 20 Uhr fuhr der Fahrer eines Seat aus Ramsla kommend in Richtung Ettersbergsiedlung, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Tier war derart erschrocken, dass es in der weiteren Folge in einen entgegenkommenden Pkw lief. Das Reh wurde tödlich verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Auto auf Radweg verletzt Radfahrer

Der Fahrer eines VW Golf fuhr am 30. August gegen 16:15 Uhr von Gelmeroda kommend in Richtung Weimar. Kurz nach Weimar fuhr er mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg, welcher auch für Radfahrer freigegeben ist. Eine in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin konnte den Pkw nicht rechtzeitig sehen, nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.

