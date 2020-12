Bayer Weimar kommt gut durch schwieriges Jahr

Weimar Das Pharma-Werk in Weimar modernisiert Technik und erweitert seine Belegschaft. Das Werk ist weltweit führend für Bayer-Hormonpräparate und beschäftigt nun 550 Mitarbeiter.

Um 50 Mitarbeiter gewachsen ist die Belegschaft des Weimarer Bayer-Werkes in den vergangenen zwei Jahren. Mit insgesamt 550 Mitarbeitern ist das Werk an der Döbereinerstraße der größte Industriebetrieb in der Kulturstadt.



„Wir sind sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich gut durch dieses Jahr gekommen“, betont Geschäftsführer Dr. Thomas Schubert. Erst Anfang Dezember habe es den ersten Corona-Fall unter den Mitarbeitern gegeben. Die Infektionsursache lag im privaten Bereich.



50 neue Mitarbeiter - Nun 550 Mitarbeiter im Bayer-Werk in Weimar

Bereits im März sei ein Stab aus Geschäftsführung und Betriebsrat für solche Fälle gebildet worden. Man habe bei Bedarf mehrfach getagt, etwa wenn Mitarbeiter von Quarantäne-Anordnungen betroffen waren. Alle Entscheidungen seien dabei einvernehmlich getroffen worden. Zudem führt der Betriebsarzt Schnelltests durch. Auch der im Vorjahr eröffnete Betriebskindergarten, dessen Bau Bayer mit den Stadtwerken und der Glatt Ingenieurtechnik Weimar anschob, sei in der Corona-Zeit mehr als hilfreich.



Über Weihnachten und den Jahreswechsel hat das Bayer-Werk – wie in jedem Jahr – Betriebsurlaub eingelegt. Der Laborbereich und die Produktion nehmen die Arbeit kommende Woche im Werk wieder auf. Mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice.



Weimarer Werk weltweit führend für Bayer-Hormonpräparate

Das Weimarer Werk ist die weltweit führende Produktionsstätte für Hormonpräparate des Bayer-Konzerns. Zwischen 7,5 bis 8 Milliarden Tabletten pro Jahr exportiert die GmbH in über 80 Länder.

Die im Vorjahr getroffene Gesamtbetriebsvereinbarung zur Zukunftssicherung bei Bayer gab auch dem Weimarer Werk Sicherheit.

In diesem Zusammenhang hatte der Konzern angekündigt, den Standort als Kompetenzzentrum für Orale Hormonpräparate zu stärken. Bis 2022 sollen 60 Millionen Euro in den Produktions- und Versandstandort investiert werden. Einen Schwerpunkt bilde dabei die Digitalisierung von Produktionsanlagen.