Die Weihnacht bei Sophie diesmal im Mon Ami Weimar

Weimar Die Weimarer Tafel und der Johannes-Falk-Verein laden unter bewährtem Motto ein. Auch Kani nimmt wieder Geschenke entgegen.

Erstmals seit 1998 findet die „Weihnacht bei Sophie“ in diesem Jahr nicht auf dem Gelände des Sophienhauses statt. Der Mutterhaussaal kann nach Angaben der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein aufgrund von Umbauarbeiten nicht genutzt werden. Deshalb zieht das vom Johannes-Falk-Verein und der Weimarer Tafelorganisierte Fest am 24. Dezember ins Mon Ami am Goetheplatz um.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die „Weihnacht bei Sophie“ das Mutterhaus verlässt. In den Corona-Jahren mit Kontaktbeschränkungen fand die Feier auf dem Hof zwischen Sophienhaus und Johannes-Landenberger-Schule unter freiem Himmel statt, um sie nicht absagen zu müssen.

Kani steht für Geschenke und Christmas-Rock

Der andere Ort ist aber die einzige Änderung dieser inzwischen 25 Jahre alten Tradition. Das Motto „Niemand bleibt einsam, wir feiern gemeinsam“ ändert sich nicht. Mit einem Festessen, Liedern, Gedichten und Musik gestalten Ehrenamtliche den wichtigsten Abend des Jahres. Willkommen dazu ist jeder, dem sonst Einsamkeit oder seine soziale Sitaution keinen schönen Abend ermöglicht hätten.

Zu jenen, die inzwischen über Jahrzehnte dabei sind, gehört auch wieder Weimars Rock‘n‘Roll-Urgestein Bernhard „Kani“ Kanhold. In seinem Zuhause an der Brauhausgasse nimmt er auch diesmal täglich ab 17 Uhr Präsente entgegen, die für die kleinen Gäste der „Weihnacht bei Sophie“ gedacht sind.

Das Fest unterstützten kann jeder auch über das Konto der Diakonie Landgut Holzdorf gGmbH bei der Sparkasse Mittelthüringen (IBAN DE91 8205 1000 0125 0063 73; BIC HELADEF1WEM; VWZ: Weihnachten bei Sophie). Die Organisation liegt wieder in Händen von Stadtrat Marco Modrow (Linke), Leiter des Sozialkontors (Telefon 850172), zu dem die Weimarer Tafel gehört. Beginn der Veranstaltung mit freiem Eintritt ist 19 Uhr.