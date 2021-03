In Weimar wurden von Samstag zu Sonntag wiederum neun neue Corona-Infektionen per Test bestätigt.

Erneut neun neue Infektionen in Weimar

Weimar. Wie am Vortag hat das Weimarer Gesundheitsamt auch am Sonntag mit Stand 10 Uhr neun neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden registriert. Damit entfernt sich Weimar wieder deutlich von einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Sie stieg, alle neuen Fälle bis Mitternacht eingerechnet, von 53,66 auf 65,92. Die Ansteckungsquelle war sieben Mal in der Familie, zweimal der Arbeitsplatz.

Derzeit gelten 77 (+2) Weimarer als aktuell infiziert, da zeitgleich zu den Neuinfektionen sieben Menschen als genesen eingestuft worden sind. Zwei Corona-Erkrankte müssen weiterhin im Klinikum behandelt werden. Die Zahl der Menschen in Quarantäne stieg nur leicht auf 356 (+2).