Frankendorf zum ersten Mal in der Konsolidierung

Der Haushaltsbeschluss kam spät: Erst im November stimmte der Frankendorfer Gemeinderat dem Zahlenwerk für das zu Ende gehende Jahr zu. Es war kein guter Tag für die Gemeinde: Zum ersten Mal muss sich Frankendorf einer Haushaltskonsolidierung unterziehen. „Ich bin seit 1994 im Amt, wir hatten all die Jahre immer eine stabile Finanzlage“, so Bürgermeister Karl Krähmer. „Und jetzt das. Ohne den Verkauf von zwei Grundstücken wären wir schon voriges Jahr in der Konsolidierung gelandet.“ Auslöser ist ein Umstand, über den viele andere Kommunalverantwortliche sich freuen würden: Frankendorf hat deutlich mehr Mädchen und Jungen im Kindergarten-Alter als in früheren Jahren und muss entsprechend hohe Umlagen zahlen.

„Wir sind im Prinzip nicht mehr handlungsfähig, können nur noch das Dringendste erledigen“, ärgert sich das ehrenamtliche Dorfoberhaupt. Er macht dafür auch die gescheiterten Gespräche über die Umwandlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mellingen in eine Landgemeinde verantwortlich: „Damit würde mehr Geld für alle zur Verfügung stehen, aber leider sprachen sich die großen Kommunen in der VG dagegen aus.“

Krähmer hofft nunmehr, dass der Freistaat zumindest seinen Antrag auf 25.000 Euro Bedarfszuweisung genehmigt. Mit diesem Geld würden die Frankendorfer auf einem rund 200 Meter langen Abschnitt eine neue Asphalt-Oberfläche für die Straße Zu den Weinbergen bezahlen. Diese gehört zum nächsten Abschnitt der seit 2019 laufenden Abwasser-Umstellung durch den Apoldaer Zweckverband, zu dem die Frankendorfer gehören. Der noch aus DDR-Zeiten stammende Straßenaufbau mit Betonplatten und einer Asphalt-Schicht darüber leidet stark unter dem Baustellen-Verkehr. Krähmer: „Einfach die Schächte wieder verschließen wäre dort keine Lösung.“