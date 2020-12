Heiligabend mit Dorffunk in Krautheim

Krautheim. Eine etwas andere Christvesper hat Krautheim im Weimarer Land erlebt. Die Kirchengemeinde nutzte dazu, wie schon an den Adventssonntagen zuvor, den Dorffunk.

Über die Hausbriefkästen waren die Krautheimer zuvor informiert worden, dass sie sich dazu um 17 Uhr an den Fenstern, vor dem Hoftor oder vor ihren Häusern mit einer Kerze oder einem Licht platzieren können. Und so sah man im ganzen Dorf Menschen in Familie am Straßenrand.

Die Zahl der Mitwirkenden war mit Dorit Teichmann und Kerstin Kreyer vom Kirchenkreis und Bürgermeister Markus Baehr an der leitungsgebundenen Lautsprecheranlage möglichst klein gehalten. Jannes Schwarz las die Weihnachtsbotschaft. Es erklangen "Stille Nacht" zum Auftakt und "O du fröhliche" zum Finale. Die Lieder regten viele Krautheimer zum Mitsingen an. Sie verbreiteten trotz der ungewöhnlichen Form Weihnachtsstimmung im Dorf. es