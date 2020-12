Hotline-Team arbeitet in Weimar auch über die Feiertage

Weimar. Die Corona-Hotline der Stadt Weimar ist auch während der Feiertage erreichbar.

Täglich sind mindestens 15 Personen rund um die Hotline im Einsatz, kündigte Bürgermeister Ralf Kirsten an. Dazu gehöre stets ein Arzt, ein Koordinator, Mitarbeiter für die Kontaktnachverfolgung und die Hotline-Besetzung.

Auf Dauer sei vor allem die Fülle an Mitarbeitern für die Wochenend-und Feiertagsbesetzung aber nicht zu stemmen, räumte der Bürgermeister und Leiter des Corona-Stabes ein. Bislang habe das Team aber einen hohen Anteil der Infektionsketten ermitteln können. Die Erfolgsquote liege zwischen 88 und 90 Prozent. Erst am vergangenen Montag habe man beispielsweise von 20 Neuinfektionen nur drei nicht am selben Tag nachvollziehen können.

Über die Feiertage wurden die telefonischen Hotline-Sprechzeiten vorübergehend angepasst: Heiligabend und am Silvestertag ist die Hotline zwischen 9 Uhr und 13 Uhr besetzt. Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag sowie vom 28. bis 30. Dezember kann sie von 9 bis 14 Uhr angerufen werden. Auch am Neujahrstag ist die Hotline von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Allein am Sonntag, 27. Dezember, gibt es keine Sprechzeit.