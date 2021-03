"Luis" weht Ziegel von Weimars Pressehaus

Sturmtief Luis hat den Weimarern zwar die Lust darauf verdorben, das Wochenende draußen zu verbringen. Die Auswirkungen der Böen hielten sich aber zum Glück bis Samstagnachmittag in Grenzen. Am Vormittag war die Berufsfeuerwehr zur Baustelle in der hinteren Ossietzkystraße gerufen worden. Der Sturm hatte dort die Ansperr-Baken entlang der Friedrich-Ebert-Straße aus ihren Verankerungen geweht. Vor Ort musste die Wehr allerdings nicht mehr eingreifen. Aufmerksame Bürger hatten bereits die Zäune beiseite gelegt und mit den Betonfüßen der Absperrung beschwert, sodass sie nicht mehr wegfliegen konnten.

Im Kreis Weimarer Land zog "Luis" bis zum Nachmittag nur einen Feuerwehreinsatz nach sich. Im Bad Sulza mussten die Einsatzkräfte auf einem Privatgrundstück einen Baum zurückschneiden, der auf eine Straße zu drohen stürzte.

Und schließlich war in Weimar auch das Pressehaus am Goetheplatz nicht vor dem Sturm gefeit. Am Dach hatten sich am späten Mittag zur Karl-Liebknecht-Straße hin zwei Ziegel gelöst. Mit der Drehleiter beseitigte die Feuerwehr die Gefahr. Der Gehweg wurde zudem abgesperrt.