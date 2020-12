Neue Kläranlage ist bereit für Lehnstedter Abwasser

Lehnstedt. Nach dem Straßenbau ist jetzt auch die Kläranlage Lehnstedt offiziell fertig: Am Dienstagnachmittag unterzeichnete der Mellinger Bürgermeister Eberhard Hildebrandt als Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes (AZV) Mellingen das Abnahme-Protokoll mit Planer Uwe Katzung und Bauleiter Marcel Weißgerber von der Umpferstedter Firma WBB Bau & Beton. Diese will bis 15. Januar die Schlussrechnung vorlegen. Katzung ließ aber bereits durchblicken, dass der kalkulierte Rahmen von knapp über einer halben Million Euro nicht überschritten wird.

Die Anlage, entstanden auf einer ehemaligen Grünfläche am westlichen Ortsrand, hat eine Kapazität von 375 Einwohner-Gleichwerten, allerdings ist noch keiner der Haushalte an das in den letzten beiden Jahren installierte Trennsystem angeschlossen. „Es wäre auch noch gar nicht möglich, jetzt von Null auf Hundert die gesamte Schmutzwassermenge hier zu verarbeiten“, erläuterte am Rande der Abnahme Michael Gedig, der Geschäftsstellenleiter des AZV. „Die Biologie muss sich ja erstmal aufbauen.“ Es handelt sich um eine Scheibentauchkörperanlage. Das Schmutzwasser wird zunächst in einem Rundbehälter vorgeklärt, indem die mineralischen oder organischen Feststoffe sich dort am Boden absetzen.

Danach kommt die Flüssigkeit in die eigentliche Anlage, auf deren rotierenden Scheiben Mikroorganismen einen dünnen Biofilm bilden. Durch die Rotation kommen sie regelmäßig an Sauerstoff heran, mit dessen Hilfe sie die organischen Stoffe abbauen. Es folgt noch eine Nachklärung, in der das gereinigte Abwasser vom sogenannten Überschuss-Schlamm getrennt wird, der sich beim Abbau der organischen Bestandteile bildet. Das geklärte Wasser fließt dann in den Lehnstedter Bach ab. Die Scheiben rotieren bereits, eine Grundmenge an Flüssigkeit befindet sich in der Anlage – diese ist somit arbeitsbereit.

Im Januar, so Gedig, werde der AZV die ersten Bescheide an die Lehnstedter Haushalte verschicken. Die stehen dann vor der Aufgabe, ihre Häuser mit der neuen Schmutzwasserleitung zu verbinden. „Bis an die Grundstücksgrenzen ist alles fertig, von dort an liegt die Verantwortung beim Eigentümer der Immobilie“, so Gedig. „Es wird eine Frist geben, die wir nicht zu knapp bemessen wollen.“ Die bisherigen Mehrkammer-Hausgruben mit Überlauf müssen die Hauseigentümer nach dem Anschluss ans öffentliche Netz kurzschließen, leeren und reinigen lassen. Sie sind beispielsweise als Regenwasser-Zisternen weiter nutzbar. Der AZV erhebt keine Anschlussgebühr, sondern berechnet den Haushalten ab dem Anschlussdatum den Volleinleiter-Tarif statt des bisherigen für Teileinleiter. Bemessungsgrundlage ist wie bisher die verbrauchte Trinkwassermenge.

In Lehnstedt herrscht somit nunmehr fast schon ungewohnte Ruhe: Seit Beginn des kombinierten Projektes aus Sanierung der Ortsdurchfahrt und Abwasser-Umstellung im Juli 2019 gehörte das Baustellen-Szenario fest zum Ortsbild. Die Durchfahrt der Kreisstraße 306 hatte das Landratsamt als Bauherr am 12. Dezember wieder freigegeben.