Parfum im Wert von Hunderten Euro gestohlen: Weimarer Polizei sucht dieses Diebesduo

Weimar. Mit mehreren Fotos sucht die Polizei nach einem Diebesduo, das in einer Parfümerie in Weimar mehrere Parfumsorten im Wert von fast 800 Euro entwendet haben soll.

Nach einem richterlichen Beschluss zur Veröffentlichung sucht die Polizei mit Bildern nach einem Pärchen, das am 15.Oktober 2020 gegen 11.30 Uhr in einer Parfümerie in der Weimarer Schillerstraße Waren im Wert von fast 800 Euro entwendet haben soll.

Den Angaben zufolge legten die Frau und der Mann Interesse für die unterschiedlichsten Parfüms an den Tag, währenddessen sich der Mann immer wieder Verpackungen verschiedener Parfümsorten in seine Jackentasche steckte.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter der Telefonnummer 03643/882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.