Pkw aus Spanien gibt Polizei in Weimar Rätsel auf – Mit Drogen und Messer erwischt

Weimar. Bei der Überprüfung eines Autos aus Spanien machte die Polizei eine überraschende Entdeckung. Zudem kam es wegen Ruhestörungen zu einem Einsatz. Das sind die Meldungen für Weimar.

In der Cranachstraße wurde am Mittwoch ein abgestellter Pkw aus Spanien überprüft. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich heraus, dass der Wagen bereits im vergangenen Jahr in Barcelona gestohlen worden war. Ein Bezug nach Weimar konnte bisher nicht hergestellt werden. Die Suche nach Spuren an und in dem VW soll nun Aufschluss geben.

Mit Drogen und Messer unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag war die Polizei am Uni-Campus wegen gemeldeter Ruhestörungen im Einsatz. Als sie dort unter anderem mit einem 23-Jährigen vor Ort das Gespräch suchten, trat dieser den Polizisten mit einem Joint gegenüber. In der Folge stellte sich zudem heraus, dass der Mann ein Springmesser einstecken hatte.

Berauscht unterwegs

Sowohl ein 32-jähriger Fiat-Fahrer als auch ein ebenso alter Fahrer eines VW werden mit einer empfindlichen Geldbuße rechnen müssen, wenn die Untersuchungen ihrer Blutproben den Verdacht bestätigen, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs waren. Laut Polizei war bei beiden ein Drogenvortest positiv verlaufen, der während einer Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. Außerdem befanden sich im Auto des VW-Fahrers verschreibungspflichtige Tabletten, deren Herkunft der Weimarer nicht erklären konnte. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz seien eingeleitet worden.

Zaun beschädigt

Ein in der Schwanseestraße auf den Bus wartender 20-Jähirger vertrieb sich am Mittwochabend die Zeit, indem er einen Zaun beschädigte. Er wackelte so lang an diesem herum, bis die Befestigungen brachen und er etwa sieben Meter aus der Verankerung reißen konnte. Als sein Bus kam, beendete er sein Tun und fuhr davon. Dank eines Zeugen konnte er aber dennoch gestellt werden. Laut Polizei verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

