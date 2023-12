Rückblick 2023: Problem mit der Gedenkkultur

Weimar muss sich mit fremdenfeindlichen und antisemitischen Übergriffen auseinandersetzen

Der Ton wird rauer. Die Stadt bemüht sich, unter anderem mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Überlebende von Buchenwald deren Erbe im Bewusstsein zu halten. Abseits offizieller Bekundungen brechen sich dennoch Fremdenhass und Antisemitismus Bahn – und das nicht nur im Blick zurück.

Am 30. Januar greift der Fahrer eines PVG-Busses von Nohra nach Weimar einen syrischen Fahrgast an, wirft ihn an der Erfurter Straße aus dem Bus und verprügelt ihn draußen. Nur 14 Tage später wiederholt sich ein solcher Vorfall, diesmal ist aber der Busfahrer der Angegriffene. Ein Fahrgast der Stadtlinie 1 beleidigt ihn rassistisch, beschimpft ihn unter anderem als „Kanake“.

Nicht im Bus, sondern zu Fuß sind Weimars „Montagsspaziergänger“ unterwegs, die am 6. März Farbe bekennen. Vom Pick Up an deren Spitze spricht der Thüringer AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner. Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und diesmal ebenfalls ein Montag, hält der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke auf dem Theaterplatz eine Rede. Weimar protestiert dagegen mit der Aktion „Gold statt Braun“ und hüllt wichtige Punkte der Stadt, so das Dichterdenkmal, in Goldfolie.

Zu jedem scheint dieser Ruf jedoch nicht durchzudringen. Mehrfach werden übers Jahr Porträts von Buchenwald-Überlebenden in der Open-Air-Ausstellung „Die Zeugen“ mit Farbe beschmiert, ebenso Plakate, die auf das Sommerkino der jüdisch-interkulturellen Achava-Festspiele sowie auf den Yiddish Summer aufmerksam machen. Der Inhalt der Schmierereien, darunter „Juden sind Täter“, lässt keinen Zweifel am Vorsatz. Auch vor einer Vielzahl von „Stolpersteinen“, die im Stadtgebiet an jüdische Weimarer erinnern, die Opfer der Nationalsozialisten wurden, halten die Schänder nicht inne. Um die Inschriften unkenntlich zu machen, beschmieren sie sie mit Gips.

Wie im Jahr zuvor wird auch das Gedenkprojekt „1000 Buchen“ des Lebenshilfewerkes Weimar/Apolda Ziel solcher Taten. An einer Blutbuche am Radweg zwischen Kromsdorf und Denstedt entfernen Unbekannte großflächig die Rinde.