Weimars östliche Ossietzkystraße seit Nachmittag passierbar

Über Weihnachten und den Jahreswechsel ist die Carl-von-Ossietzky-Straße in Weimar freigegeben. Danach werden die Bauarbeiten fortgesetzt.

Weimar. Auch die östliche Carl-von-Ossietzky-Straße hat es bis zum Weihnachtsfest geschafft. Wie die Baustelle am Sophienstiftsplatz und die Webicht-Brücke, so ist auch diese Baustelle über die Feiertage passierbar. Die Fahrbahn zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Friesstraße wurde am 23. Dezember für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Der Gehweg auf der Südseite ist provisorisch auf dem Drain-Asphalt zu begehen. Die Grundstückszufahrten sowie die Anschlüsse an die Kreuzungen wurden mit Schotter versehen, um die Erreichbarkeit der Grundstücke sowie ein Passieren des südlichen Gehweges zu ermöglichen. Entlang des südlichen Fahrbahnrandes kann vorübergehend auch auf der Fahrbahn wieder geparkt werden.

Der nördliche Gehweg bleibt, soweit noch vorhanden, zunächst in seinem Bestand erhalten. Der verbleibende Streifen zwischen Altbestand und neuer Fahrbahn sei so hergerichtet worden, dass auch hier ein Befahren der angrenzenden Grundstücke sowie ein Begehen möglich ist, teilte die Stadt mit.

Die Fertigstellung des Abschnitts soll ab 11. Januar 2021 erfolgen. Dann werden wieder Parkverbote zwischen Friedrich-Ebert- und Friesstraße angeordnet. Ab 11. Januar ist die Carl-von-Ossietzky-Straße auf diesem Abschnitt erneut voll gesperrt. Die Fertigstellung ist bis Ende Februar 2021 geplant, dann zieht die Baustelle ostwärts weiter.

Seit Juli 2020 wird am 2. Bauabschnitt der Carl-von-Ossietzky-Straße gearbeitet. Die Stadt Weimar, der Kommunalservice Weimar, des Wasserversorgungszweckverband Weimar sowie die ENWG Energienetze Weimar GmbH bauen sie grundhaft aus und erneuern ihre Leitungen. - Das Gesamtprojekt erhält Mittel der Städtebauförderung.