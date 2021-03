Weimar. Beim Wasserkochen ist in einer Wohnung in Weimar ein Brand ausgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden und die Bewohnerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zehntausende Euro Schaden durch Wasserkochen in Weimar

Bei einem Brand ist am Donnerstag in Weimar hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei sei gegen 11 Uhr von der Leitstelle der Berufsfeuerwehr über einen Küchenbrand in der Bertuchstraße informiert worden.

Die Bewohnerin habe angegeben, dass ihr Wasserkocher während des Kochvorganges Feuer gefangen hätte. Daraufhin verließ sie die Wohnung und rief die Feuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde allerdings wohl Wasser in einem Topf gekocht. Vermutlich habe sich ein währenddessen auf der Herdplatte liegendes Küchentuch entzündet, teilt die Polizei mit.

Die Wohnung wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. In allen Räumen gebe es Rußablagerungen. Die Bewohnerin sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht worden. Der entstandene Sachschaden wird durch den Vermieter auf circa 40.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

