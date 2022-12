14-Jähriger wird in Zeulenroda von Transporter erfasst

Zeulenroda. Rettungsdienst, Polizei und auch ein Rettungshubschrauber kamen am Montagnachmittag in Zeulenroda zum Einsatz. Ein Jugendlicher wurde zuvor angefahren.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Zeulenrodaer Markt. Ein 14-Jähriger war hier gegen 13.40 Uhr über die Straße gelaufen und wurde dabei von einem Transporter erfasst. Dabei wurde der Jugendliche schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfallort wurde für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

64-Jährige bei Unfall auf B2 schwer verletzt

Am Abend gab es in der Nähe von Mittelpöllnitz einen weiteren Rettungshubschraubereinsatz. Auf der B2 war eine 64-Jährige mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Dabei wurde die Frau schwer verletzt.